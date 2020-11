Vidéo : découvrez la bande-annonce de «Sons of Philadelphia» avec Matthias Schoenaerts

«Sons of Philadelphia» sortira finalement le 30 décembre au cinéma, si la situation sanitaire l’autorise. Le nouveau thriller de Jérémie Guez, dont la bande-annonce a été dévoilée ce lundi, réunira à l'écran les acteurs Matthias Schoenaerts et Joel Kinnaman.

Après un premier film baptisé «Bluebird», qui fut dans un premier temps accessible en VOD et sera disponible en DVD et en Blu-Ray le 16 décembre, le réalisateur, scénariste et romancier (son roman «Balancé dans les cordes» a reçu le prix du polar SNCF en 2013, nldr) dévoile un polar noir adapté du roman «Un amour fraternel», de Pete Dexter. Une histoire qui ne se déroule pas, contrairement au récit, dans les années 1970, car Jérémie Guez ne souhaitait pas «des coupes mulet et des costumes».

Ce thriller tourné en anglais s’intéresse donc à Peter (Matthias Schoenaerts) qui, enfant, a été élevé dans une famille de la mafia irlandaise de Philadelphie après la mort mystérieuse de son père. Le garçon a noué des liens très forts avec son cousin Michael (Joel Kinnaman). Trente ans après le drame, les deux gamins ont grandi, et les Italiens ont pris possession de la ville. Ces deux petites frappes vont devoir, chacune à leur manière, se battre pour survivre.

Matthias Schoenaerts et Joel Kinnaman partagent l’affiche de «Sons of Philadelphia» avec Maika Monroe, Ryan Phillippe et Paul Schneider.