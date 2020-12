Décès d'Anne Sylvestre : les artistes et personnalités lui rendent hommage

La chanteuse Anne Sylvestre est décédée lundi 30 novembre à l'âge de 86 ans. Sa disparition suscite des réactions de tous bords. Artistes, auteurs ou personnalités politiques saluent unanimement cette grande dame de la chanson.

Une auteure, compositrice et interprète qui célébrait à la fin des années 1970 « les gens qui doutent » dans une chanson éponyme. Un titre qui a marqué de nombreuses générations. De l'auteure Sophie Fontanel à la chanteuse Keren Ann, qui reprend notamment les dernières paroles de ce morceau consacré aux « gens qui paniquent, ne sont pas logiques, pas "comme il faut"» en passant par Pierre Lescure, ils sont nombreux à convoquer ce titre pour rendre hommage à Anne Sylvestre.

Et cette chanson, bien sûr, qui parlent si bien des femmes et des hommes qui ne sont sûrs de rien et font tout pour vivre bien et ne rien gâcher... comme dit Delerm, on vous aime et vous aimera .

— Pierre Lescure (@pierrelescure) December 1, 2020