La chanteuse pour enfants Anne Sylvestre est morte à l'âge de 86 ans

Elle était surtout connue pour ses «fabulettes» pour enfants. Inoubliable interprète du titre «Les gens qui doutent», la chanteuse féministe et engagée Anne Sylvestre est décédée lundi 30 novembre, à l'âge de 86 ans, des suites d'un AVC.

Elle devait se produire sur la scène parisienne de La Cigale en janvier 2021, dans le cadre de la tournée de son spectacle «Nouveaux manèges». Mais le destin en a décidé autrement... Après plus de soixante ans de carrière à chanter des contes musicaux pour enfants, tout en interprétant avec force des textes engagés sur des faits de société, Anne Sylvestre s’en est allée sur la pointe des pieds, laissant des milliers de «Gens qui doutent» en plein désarroi.

Née à Lyon le 20 juin 1934, l'artiste, de son vrai nom Anne-Marie Beugras, avait fait ses armes dès 1957 sur la scène de «La Colombe», un cabaret de la rive gauche à Paris. Adoptant le pseudonyme d’Anne Sylvestre, cette jeune artiste aux cheveux longs et bruns - qu’elle coupera et teindra par la suite – devint à l'époque l’une des premières femmes, aux côtés de Nicole Louvier et Hélène Martin, à écrire et à composer ses propres chansons. Des chansons à texte reprises à la guitare qui lui ont valu d’être qualifiée de «Brassens en jupons», surnom qui ne lui plaisait guère.

«Pendant très longtemps, il y avait beaucoup de chanteuses mais elles chantaient des chansons écrites par des hommes, c'est-à-dire qu'elles chantaient ce que les hommes avaient envie d'entendre... Et ça a été un peu déconcertant je pense d'avoir des femmes qui arrivaient (...) avec leurs mots», expliquait-elle en 2015 sur France Culture.

Une femme aimée des petits comme des grands

Dans les années 1960, elle se tourna vers un répertoire destiné à un jeune public, et enregistra une vingtaine d’albums baptisés «Les Fabulettes». Aujourd’hui, de nombreuses crèches et écoles du pays portent le nom de celle qui avait une place à part, à l’image d’Henri Dès, dans le cœur des enfants et de leurs parents nostalgiques. Mais la chanteuse n'était pas qu'une artiste pour les petits.

Après «Mon mari est parti» sorti en 1959, qui évoquait la guerre d’Algérie, Anne Sylvestre n’a eu de cesse de défendre la cause des femmes, assumant même d’être considérée comme «une chanteuse féministe». «Je suppose que ça m'a freinée dans ma carrière parce que j'étais l'emmerdeuse de service, mais ma foi, si c'était le prix à payer...», confiait-elle.

La voix des maux de la société

En 1973, elle avait écrit «Non, tu n'as pas de nom», sur l'avortement, deux ans avant la loi Veil. Elle avait aussi défendu la cause du mariage homosexuel dans «Gay, marions-nous!» en 2007. Anne Sylvestre, dont l'histoire personnelle avait été marquée par le passé collaborationniste de son père, Albert Beugras, était une artiste qui mettait en musique les «maux» de son époque, et s'inspirait de nombreux thèmes de société qui lui étaient chers.

Anne Sylvestre, qui a enregistré plus de 250 chansons en dehors de celles destinées aux enfants, avait célébré ses cinquante ans de carrière à l'Olympia en 2007, puis fêté ses 80 ans au Printemps de Bourges et aux Francofolies en 2014. Récemment, elle avait collaboré avec le chanteur Gauvain Sers sur son album «Les oubliés». Ensemble, ils reprenaient en chœur «Y’a pas de retraite pour les artistes».