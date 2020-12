Le château de Versailles fait son entrée sur TikTok

Le château de Versailles prend un coup de jeune en faisant son entrée sur le réseau social TikTok.

La prestigieuse demeure des rois est fermée au public jusqu'au 15 décembre en raison de la crise sanitaire (seul le parc est ouvert à la promenade). Pour lutter contre son isolement forcé, elle peut néanmoins désormais publier chaque semaine des contenus originaux adaptés à la plate-forme TikTok, spécialisée dans les vidéos au format court et tournée vers un public très jeune.

Au programme : de bluffantes vidéos sur les coulisses du château, comme celle prise sur le toit en pleins travaux, mais aussi un peu d'Histoire, des vues du ciel des jardins à la Française et du parc, de lieux plus «méconnus» comme le hameau de la Reine, ou encore des petites vidéos autour d'anecdotes parfois glaçantes comme celle des deux anglaises qui, en 1901, auraient vécu une expérience paranormale dans le Trianon. Enfin, le très sérieux Château de Versailles compte bien se mettre les jeunes dans la poche avec quelques vidéos décalées plutôt humoristiques.

la communication au temps du coronavirus

Ce n'est pas un coup d'essai pour le Château de Versailles, qui a investi très tôt les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, WeChat et Youtube. Très apprecié du public asiatique, le Château a été le premier musée français à créer, dès 2019, un compte sur le réseau social «Oasis». Tous réseaux sociaux confondus, le Château de Versailles possède désormais plus de 2 millions d'abonnés. Crise sanitaire oblige et voyages touristiques en suspens, le musée compte ainsi continuer à garder intact - ou presque - l'attrait pour les ors de son palais à travers le monde.