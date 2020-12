Le Festival de Paris clôt son édition 2020 avec deux concerts événements pour les fêtes

Une gageure en ces temps de pandémie. Après avoir dû renoncer à son agenda intitial, le Festival de Paris, dont la vocation est de proposer des concerts haut de gamme dans des lieux insolites, méconnus ou prestigieux de la Capitale, pourra bien aller au bout de sa programmation, avec le report du récital de Lambert Wilson, le 29 décembre, et le concert de l'ensemble La Chimera, le 30.

Après avoir accueilli le ténor à l'indéniable charisme Benjamin Bernheim, à la tour Eiffel, puis le non moins talentueux contre-ténor Andreas Scholl à la Sainte-Chapelle, en octobre dernier, le festival de Paris ira bien au bout de sa quatrième édition. Le contrat est donc rempli pour la fondatrice et directrice Michèle Reiser, qui a tenu à dire « Merci aux artistes, aux salles et à nos partenaires, de nous avoir permis cette reprogrammation», dans un communiqué.

Pour tous les mélomanes sevrés de sorties musicales et avides retrouver un véritable contact avec les artistes sur scène, cette annonce est une bénédiction, puisque les deux dernières dates pourront bien se dérouler, ce qui fait de ce rendez-vous l'un des très rares en France à avoir tenu malgré les confinements et autres couvre-feux. Exit donc l'ambiance estivale de Paris au mois de juin, ces deux derniers concerts se feront sous le signe de l'hiver et des fêtes de fin d'année. A noter que les billets précédemment achetés sont toujours valables.

Lambert wilson en récital au théâtre de l'oeuvre le 29 décembre

© A.Fabian

Preuve de l'importance qu'il porte à sa passion pour l'art lyrique, Lambert Wilson sera donc bien au rendez-vous, le mardi 29 décembre, à 19h, au Théâtre de l'Oeuvre. Homme aux multiples talents, célébré en France comme à l'étranger, il dévoilera au public sa sensibilité musicale sur scène. Une attirance pour le chant qui ne date pas d'hier, puisqu'il a étudié très tôt le chant au Drama Center de Londres, confirmant sa passion pour la comédie musicale. Mais depuis, celui qui s'est découvert une voix de baryton capable de rivaliser avec les professionnels a pu surprendre le public sur de prestigieuses scènes, notamment anglo-saxonnes.

Des disques consacrés à Yves Montand, aux standards de la comédie musicale, à la chanson française, des concerts dédiés aux mélodies françaises des XIXe et XXe siècle... Lambert Wilson chante selon ses envies, avec la même exigence qu'on lui connait à l'écran ou au théâtre.

Pour ce concert, résolument dédié au répertoire classique, il mêlera les mélodies françaises de Fauré ou Ravel aux mélodies américaines comme celles de Kurt Weill ou Leonard Bernstein. C'est le jeune Hugo Philippeau, né en 1992, qui l'accompagnera au piano. Le tout dans le charmant théâtre de l'Oeuvre, qui retrouve ici sa destination musicale. A l'origine, au XIXe siècle, il était en effet baptisé Salle Berlioz, dédiée au concert. C'est plus tard, quand la compagnie Théâtre de l'Oeuvre s'y installe, que la salle prendra son nom définitif, à la fin du XIXe siècle.

Récital Lambert Wilson, 29 décembre, 19h, Théâtre de l'Oeuvre.

l'ensemble la chimera et mélanges à l'église saint-germain-des-prés le 30 décembre

Si nos envies de culture ont dû se contenter de concerts à distance dans des salles vides, il en est de même pour les lieux chargés d'histoire ou les musées. Le concert, consacré à la musique sacrée, des ensembles La Chimera, dirigée par Eduardo Egüez et Mélanges, spécialisé dans le répertoire des XXe et XXIe siècles, permettra de réconcilier les deux. Donné le 30 décembre prochain, dans l'église Saint-Germain-des-Prés totalement rénovée, il offrira aux spectateurs de quoi émerveiller leurs yeux autant que leurs oreilles. C'est en effet sous la sublime coupole peinte au XIXe siècle par Hippolyte Flandrin, remise à neuf - les travaux se sont achevés juste avant le premier confinement - tout comme les tableaux et la peinture murale, que les deux formations interpréterons une pépite rarement donné en France. La Misa Criolla, oeuvre pour solistes, choeur et orchestre, crée en 1964 par l'argentin Ariel Ramirez, mêle avec beaucoup d'allégresse le profane et le sacré, tout au long des cinq parties traditionnelles de la liturgie catholique.

L'oeuvre garde encore cette immédiateté de l'émotion, et a toujours eu pour but de rendre plus abordable la portée spirituelle de cette composition religieuse. Pour la partie soliste, c'est l'argentine Barbara Kusa qui officiera. Installée depuis 2004 en France, la soprano s'est déjà illustrée avec de nombreux ensembles hexagonaux, et excelle, comme on pourra l'entendre, dans le répertoire baroque, dont les sonorités ont si bien traversé les époques pour se moderniser sous les latitudes latino-américaines. A noter que la Misa de Indios sera donnée en première partie du concert.

Concert Misa Criolla, ensembles La Chimera et Mélanges, 30 décembre, 19h, Eglise Saint-Germain-des-Prés.