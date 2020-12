«Le prix de la vengeance» : l'écrivain Don Winslow se lance avec bonheur dans les novellas

L'écrivain Don Winslow publie «Le prix de la vengeance» aux éditions Harper Collins.

Don Winslow délaisse un temps ses grandes fresques sur plusieurs continents et décennies pour un registre de textes ressérés à l'intensité narrative toute différente. «Le prix de la vengeance» ne contient donc pas un seul mais six courts romans (appellés aussi novellas) réunis dans un seul volume.

L'auteur de «La griffe du chien» (éd. Points, 2007) s'amuse à traiter de nouvelles histoires dans des lieux qu'il connaît bien. La première de ces novellas s'ancre à La Nouvelle-Orléans et ses bas-fonds - une ville que connaît l'auteur pour y avoir grandi - avec l'histoire du meurtre d'un policier. L'auteur de «Cartel» (éd. Points, 2016) signe ensuite trois novellas situées sous le soleil de San Diego. Direction ensuite Hawaï, dans lequel il adresse un petit clin d'oeil à ses fans, puisqu'on y retrouve les personnages de Ben, Chon et O, protagonistes de «Savages» et de «Cool». Enfin, il se rend à la frontière americano-mexicaine pour la très sombre «Dernière chevauchée».

Un virage dans le genre mais une seule et même plume

«J'ai découvert que j'aimais beaucoup l'intensité de cette forme», indique cet admirateur de Stephen King et Jim Harrison, maîtres ès novellas, car «elle exige une écriture concise, qui va à l'économie tout en autorisant la profondeur des personnages, la force des dialogues et même la fantaisie et les traits d'humour».

Durant ces 544 pages, Don Winslow aborde les thématiques qui lui sont chères - comme la violence sociale, le racisme, les injustices - et déroule ce qu'il sait faire de mieux : accrocher le lecteur sans jamais le lâcher. La plume, elle, puissante, sait ici manier l'humour comme servir une fine critique du gouvernement américain.

Le prix de la vengeance, Don Winslow, éd. Harper Collins, 544p., 22,90€.