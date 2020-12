«Aquaman 2»: une pétition pour renvoyer Amber Heard récolte près de 2 millions de signatures

Alors que Johnny Depp a été prié de quitter la saga «Les Animaux Fantastiques» suite à ses récents déboires judiciaires, ses fans appellent à boycotter son ancien épouse Amber Heard, qui l’accuse de «violences conjugales». Ils demandent son renvoi du second volet d’«Aquaman».

Ce jeudi, plus d’1,6 million de personnes avaient signé une pétition exigeant son éviction. «Faites le bon choix. Virez Amber Heard», écrit Jeanne Larson à l’origine de cette requête adressée aux responsables de la Warner et de DC. Prenant parti pour Johnny Depp et déclarant que l’actrice Amber Heard «a toujours cherché à ruiner la carrière» de l’ex-star de «Pirates des Caraïbes», cette fan affirme que «les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes», et que «des mesures doivent être prises pour empêcher qu'un agresseur connu ne soit célébré dans l'industrie du divertissement».

Reste à savoir si les 3 millions de signatures espérées changeront la donne et pousseront le réalisateur James Wan et l'équipe de cette superproduction à choisir une autre comédienne pour incarner Mera au côté de Jason Momoa.

I have done it! I have spared a minute or such to sign this petition to #RemoveAmberHeard!



Let's keep it going, everyone!#JohnnyDepp will be so proud of us!



The Film Industry as a whole: Remove Amber Heard from Hollywood - Sign the Petition! https://t.co/CoJVjmdVye via @Change

— Stephanie Brown (@Stephan76215148) November 25, 2020