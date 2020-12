«Blinding Lights» de The Weeknd est le titre le plus écouté de 2020 sur Spotify

Avec 1,6 milliard d'écoutes, «Blinding Lights» de l'artiste canadien The Weeknd a été la chanson la plus streamée dans le monde sur Spotify en 2020, d'après la rétrospective de l'année de la plate-forme dévoilée mardi.

Elle devance «Dance Monkey» de la jeune chanteuse australienne (22 ans) Tones and I et «The Box» du rappeur américain Roddy Ricch. Suivent en quatrième et en cinquième positions «Roses – Imanbek Remix» d'Imanbek et SAINt JHN et «Don’t Start Now» de Dua Lipa.

S'il caracole en tête du classement des morceaux les plus écoutés sur Spotify en 2020, The Weeknd - dont l'absence des nominations aux Grammy Awards 2021 a provoqué une polémique - n'est pas le chanteur le plus populaire de l'année sur le service de streaming musical suédois. Il n'arrive en effet qu'à la cinquième place des artistes les plus streamés de l'année à l'international.

C'est le rappeur portoricain Bad Bunny qui domine ce palmarès, avec 8,3 milliards d'écoutes au total, en particulier grâce à son album «YHLQMDLG», le plus écouté de l'année sur Spotify. Drake et J Balvin complètent le podium des artistes les plus populaires, devant Juice WRLD et The Weeknd donc.

Billie Eilish au sommet chez les femmes

Du côté des femmes, la jeune Billie Eilish, 18 ans, trône en tête du classement pour la deuxième année consécutive, devant Taylor Swift et Ariana Grande, Dua Lipa étant quatrième et Halsey cinquième.

En France, la palme de la chanson la plus écoutée en 2020 sur Spotify revient à «Bande organisée», oeuvre d'un collectif de rappeurs marseillais emmené par Jul. «Blinding Lights» de The Weeknd, seul titre étranger du top 5, se place en deuxième position. Chez les artistes, c'est Ninho qui arrive en tête chez les hommes et Aya Nakamura chez les femmes, soit les deux mêmes qu'en 2019.