Irène Frain reçoit le prix Interallié pour «Un crime sans importance»

Irène Frain est l'heureuse lauréate du prix Interallié pour «Un crime sans importance» (Seuil).

L'écrivaine succède ainsi à Karine Tuil et ses «Choses humaines» (Gallimard), célébrées en 2019.

«Un crime sans importance» a obtenu six voix, contre trois pour «Ce qui plaisait à Blanche» de Jean-Paul Enthoven (Grasset) et deux pour «La Grâce» de Thibault de Montaigu.

Dans «Un crime sans importance», la romancière raconte l'impasse de l'enquête sur la mort de sa soeur tuée dans son pavillon en banlieue parisienne en 2018, et comment elle tente de secouer les investigations trop lentes.

Habituée des succès en librairie, avec un lectorat fidèle, Irène Frain l'est moins des prix littéraires parisiens. «La joie c'est un sentiment qui m'avait déserté depuis deux ans. Et la joie de ce prix, c'est de retrouver ce sentiment», a-t-elle dit à la presse lors de la remise de la récompense, devant un restaurant (fermé) à Paris. «Ce livre, il n'a pas été écrit pour les prix littéraires. Ce sont mes éditeurs (...) qui ont décidé, et j'avoue que ça m'effrayait», a-t-elle ajouté. «Peut-être on n'avait pas très bien vu qui j'étais, qu'il y avait un malentendu. Mais ce n'est pas grave, la vie est faite de malentendus : l'important c'est de vivre», a-t-elle ajouté.

Un crime sans importance, d'Irène Frain, Le Seuil, 256 p., 18 €.