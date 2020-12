Vidéo : découvrez la bande-annonce de «Bac Nord» avec Gilles Lellouche et François Civil

Six ans après «La French» sur la mafia marseillaise, Cédric Jimenez revient dans la cité phocéenne et signe le polar «Bac Nord», dont la bande-annonce a été dévoilée ce jeudi. Une plongée au sein de la brigade anti-criminalité des quartiers nord, portée par Gilles Lellouche et François Civil, et attendue le 23 décembre au cinéma.

En 2012, ces quartiers enregistrent le taux de criminalité le plus élevé de France. Sur le terrain, les agents de la BAC tentent de faire régner l’ordre mais font face à une réalité qui les dépasse. La cité a ses propres règles. Et leur hiérarchie les pousse à améliorer leurs résultats, les obligeant à outrepasser la loi pour arrêter les dealers. Mais ce jeu va cesser le jour où le système judiciaire va leur tourner le dos.

Ce long-métrage s’inspire de faits réels. A l’époque, le scandale de la Bac Nord avait fait la une des journaux. Des policiers avaient en effet été accusés de «trafic de drogue» et de «racket en bande organisée». «C’était difficile d’échapper à cette affaire surtout pour moi qui suis de Marseille. Je m’y suis très vite intéressé surtout que je connais bien les quartiers nord, j’y ai grandi. Le show médiatique était tel que j’ai ressenti le besoin de savoir ce qu’il s’était passé. À quel point ces flics avaient-ils pu franchir la ligne jaune ?», explique le réalisateur. Un film qui résonne avec l’actualité.

Aux côtés de Gilles Lellouche et François Civil, Adèle Exarchopoulos, Karim Leklou et Kenza Fortas, formidable dans «Shéhérazade», complètent le casting de ce film d'action.