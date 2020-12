Jul reprend «Beat it» de Michael Jackson et divise la Toile

On ne touche pas à Michael Jackson. Alors que la vidéo de la reprise par le rappeur Jul du célèbre titre du roi de la pop «Beat it» a fuité hier sur les réseaux sociaux, son interprétation est très loin de faire l'unanimité.

Reprenant l’instru de l’un des plus gros tubes du roi de la pop, sorti en 1982 sur l'album «Thriller», Jul a voulu en donner sa version en français, sur un texte de son cru. « Ca fait des roues arrières cagoulés sur le ddm, on est tous dans la place, il y a ce qu’il faut dans le top case, je suis stylé, trop stylé », lance le marseillais, devenu en 2020 l’artiste à avoir vendu le plus de disques dans l’histoire du rap français, avec 4 millions d’albums écoulés depuis ses débuts.

Nouvelle exclu de Jul avec une reprise de « Beat it » de Michael Jackson !



pic.twitter.com/slZMbW3pN7 — RAPFUTUR (@Rap_Futur) December 3, 2020

Accompagné d'un clip qui mêle grosse voiture et Moon walk, son interprétation divise. De nombreux internautes crient à l'hérésie et n'ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter, avec plus ou moins d'humour. «Michael Jackson se retourne dans sa tombe », «Laissez les classiques » peut-on lire parmi la pluie de réactions.

Jul peut toutefois compter sur quelques soutiens. « Comme d'habitude les gens vont critiquer et s'acharner sur Jul. Comme d'habitude il va sortir son album et faire disque d'or en une semaine. Ca se passe comme ça à chaque fois. Au final vous pouvez dire tout ce que vous voulez, rien ne va changer», notait de son côté un internaute, loin de représenter cependant la majorité.

De là où il est Michael Jackson il regarde Jul et Salif comme ça pic.twitter.com/FAiDaoS9b3 — c'est moi wsh (@orh_wsh) December 3, 2020

Michael Jackson se retourne dans sa tombe la vraiment jul vient de massacrer le plus gros classique de tt les temps chui abattu pic.twitter.com/LP1SLVaHzj — STAMINA (@Kushimeikato_93) December 3, 2020

Déjà Hatik avec Angela c’était nul, Dadju qui reprend Mario et maintenant Jul qui a osé reprendre du Michael Jackson trop c’est trop laisser les classiques tranquille — SNAP : JACKY_944 (@Jacky_9444) December 3, 2020

Michael Jackson qui entend le remix de jul depuis sa tombe pic.twitter.com/5YSlGJkE1F — cheikh (@cheikh51479970) December 3, 2020

Michael Jackson après avoir écouté le remix de Jul pic.twitter.com/9iBwM4l96G — j-2 snk (@K36894579) December 3, 2020

Michael Jackson après avoir entendu la reprise de jul pic.twitter.com/ess3qNENsc — SHADOW DISPO (@dlxxxxn7) December 3, 2020