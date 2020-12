Les 5 bienfaits épatants du radis noir

Moins populaire que son cousin, le radis rose, le radis noir, originaire de Chine, peut rebuter à cause de sa peau noire et de son goût piquant. Pourtant, il possède de nombreuses vertus bénéfiques pour l'organisme. Voici cinq raisons de ne pas faire l'impasse sur ce légume racine.

Un remède naturel contre la toux

Sa teneur en vitamine C, notamment, permet de combattre tous les petits maux de l’hiver qui nous empoisonnent l'existence comme le rhume, la bronchite ou encore la sinusite. Si vous avez une toux grasse, manger ou boire du radis noir, puissant antibactérien, aide à dégager les bronches et les voies respiratoires. Il renforce les défenses immunitaires, et redonne ainsi de l’énergie à son corps.

Une aide pour la digestion

En cas de constipation, il est conseillé de consommer du radis noir en salade, cuit ou en jus car il possède des propriétés laxatives. Renfermant aussi de la raphanine, il facilite la digestion après un repas trop riche, et évite ainsi les ballonnements et autres maux de ventre. Grâce à cet aliment associé à une alimentation sans excès, le foie est drainé et débarrassé des toxines accumulées en raison d’une sécrétion de la bile accélérée.

Un allié pour une belle peau

Agissant directement sur le foie, le radis noir est donc bénéfique pour la peau. Grâce à lui, on retrouve un teint lumineux et un épiderme plus lisse. Il permet de lutter contre le vieillissement cutané et les tâches brunes qui apparaissent au fur et à mesure que les années s'écoulent. Ce légume racine est également utilisé pour traiter certaines irritations comme les érythèmes ou les brûlures superficielles telles que les coups de soleil.

Un excellent partenaire minceur

S’il est détoxifiant, le radis noir est aussi un partenaire privilégié si l’on suit un régime alimentaire et que l’on désire perdre quelques kilos superflus. Avec seulement 20 calories pour 100g, cet aliment qui contient une quantité importante de fibres et d’eau, est donc à privilégier pour garder la ligne. On peut même tenter une cure détox en le dégustant râpé, en rondelles ou en jus. On le trouve aussi en pharmacies vendu sous forme de gélules ou d’ampoules.

Un antifatigue redoutable

Riche en antioxydants, il s’avère très efficace en cas de fatigue passagère. Pour dire adieu aux «coups de pompe», il suffit de préparer un sirop de radis noir et d’en boire deux à trois cuillérées à café par jour. Pour ce faire, coupez le radis en lamelles assez fines puis laissez ces dernières à macérer pendant 24 heures au minimum après les avoir saupoudrées de sucre.