Metal Gear Solid : Oscar Isaac va incarner Solid Snake au cinéma

En gestation depuis plusieurs années, l’adaptation du jeu vidéo «Metal Gear Solid» au cinéma continue de progresser avec le choix d’Oscar Isaac pour incarner le personnage principal, Solid Snake.

L’acteur, qui avait fait part de sa volonté de jouer le rôle du légendaire soldat d’élite expert en infiltration et du combat rapproché, rejoint officiellement le casting de ce film inspiré des aventures du personnage inventé par Hideo Kojima, et dont la réalisation a été confiée à Jordan Vogt-Roberts. Aperçu dans la dernière trilogie Star Wars, bientôt au générique du très attendu Dune, et prochainement dans la série Marvel Moon Knight, Oscar Isaac a un calendrier particulièrement chargé pour les mois à venir.

