Semaine du cinéma positif 2020 : une 5e édition placée sous le signe de l'altruisme

Créée il y a maintenant cinq ans, la Semaine du Cinéma Positif consacre un cinéma qui change notre regard sur le monde, interroge et met son art au service des générations futures. Organisée par l’Institut de l’Économie Positive et en partenariat avec le CNC, elle se déroulera du 10 au 16 décembre 2020 et sera articulée cette année autour de conférences, de débats et de projections aux messages humanistes et altruistes, portés par le cinéma, et sera clôturée par la remise des prix du Cinéma Positif, dont celui du film le plus Positif de l’année.

S'il fallait résumer le cinéma positif en quelques lignes : ce dernier dénonce les injustices, tout en mettant en lumière les situations auxquelles nous avons parfois du mal à nous confronter. Il rassemble, fait bouger les lignes, influence nos modes de pensées, nos comportements et invite les citoyens du monde entier à s’engager. Dans le cadre de cette Semaine du Cinéma Positif, le vendredi 11 décembre au CNC, sera proposée au grand public et aux professionnels, une journée de conférences et de projections en présence de personnalités du cinéma (acteurs, réalisateurs, producteurs...). Ouverte à tous et gratuite, cette journée se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et sera disponible en live stream.

Le programme de cette journée de conférences et de projections sera rendu public le lundi 9 novembre lors d’une conférence de presse en ligne, en présence de Régis Wargnier, réalisateur et Président du Jury, Jacques Attali, Président de Positive Planet, Dominique Boutonnat, Président du CNC et Audrey Tcherkoff, Présidente Exécutive de l’Institut de l’Économie Positive. Mais la thématique de cette nouvelle édition est quant à elle déjà connue. En effet, au regard des circonstances exceptionnelles de l’année 2020, la Semaine du Cinéma Positif sera dédiée à la thématique : Cinéma et Altruisme.

Du côté des récompenses, 4 Prix du cinéma Positif, couronnant le meilleur du Cinéma Positif mondial de l’année 2019 ainsi que des personnalités engagées du cinéma, seront remis le vendredi 11 décembre au siège du CNC à Paris en fin de journée. Le prix du meilleur court-métrage positif sera lui, remis la veille, le jeudi 10 décembre 2020, à l’occasion de la remise du palmarès des Megacities short doc sau MK2 Quai de Loire à Paris. Alors n'hésitez a pas à suivre en ligne ou IRL, puisque la manifestation est gratuite et ouverte au public, cette Semaine dédiée à un cinéma aussi novateur qu'engagé et résolument tourné vers l'avenir !