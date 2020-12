Bob Dylan : le musicien cède plus de 600 chansons à Universal

C’est l’une des transactions les plus lucratives dans l’histoire de la musique. Le chanteur Bob Dylan a vendu la totalité de ses chansons au groupe Universal Music pour un montant de 300 millions de dollars, selon le New York Times.

Ce catalogue comprend plus de 600 chansons dont des tubes comme «Blowin’ In the Wind», «The Times They Are a-Changin'» ou encore «Like a Rolling Stone» qui ont tous marqué les années 1960. Cet accord inclut également l’acquisition des droits de morceaux plus récents composés par celui qui a remporté le prix Nobel de littérature en 2016, à l’instar de «Murder Most Foul» qui figure sur son dernier album «Rough and Rowdy Ways» sorti en juin. Un titre de dix-sept minutes qui évoque l’assassinat de l’ancien président des Etats-Unis, John F. Kennedy.

«Ce n'est pas un secret que l'art de composer des chansons est une clé fondamentale à toute grande musique, et ce n'est pas un secret non plus que Bob est l'un des plus grands maîtres de cet art. Il n'est pas exagéré de dire que son œuvre impressionnante a capté l'amour et l'admiration de milliards de personnes à travers le monde. Je n'ai aucun doute que dans les décennies, voire siècles à venir, la musique de Bob Dylan continuera à être chantée et jouée - et chérie - partout», a expliqué lundi Lucian Grainge, président de Universal Music Group, dans un communiqué.

Depuis ses débuts il y a plus de soixante ans, Bob Dylan, de son vrai Robert Zimmerman, a vendu plus de 125 millions de disques dans le monde, et continuait, à 79 ans, à se produire en concert avant que la pandémie ne vienne paralyser la planète. Ses chansons ont été reprises et enregistrés plus de 6.000 fois par d’autres artistes.

On ne connaît pas les raisons précises qui ont poussé le musicien et poète américain a accepté cette proposition alléchante. Bob Dylan a tout de même réussi à conserver les droits des futurs chansons et albums qu’il pourrait composer dans les années à venir.

Depuis quelques mois, les maisons de disques se battent pour racheter les catalogues des plus grands noms de la musique, tentant ainsi de surmonter la crise qui touche cette industrie. La chanteuse du groupe Fleetwood Mac, Stevie Nicks, a notamment déclaré la semaine dernière avoir cédé 80% des droits de ses titres à Primary Wave pour la modique somme de 100 millions de dollars, selon le Wall Street Journal.