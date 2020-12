Le monde de la culture pourra-t-il vraiment redémarrer le 15 décembre ?

La réouverture des lieux culturels, le 15 décembre prochain, s’annonce-t-elle compromise ? Emmanuel Macron a fixé à 5000 nouveaux cas quotidiens le seuil qui permettrait de lever le confinement et de rouvrir les musées comme les salles de spectacle. Les chiffres laissent de plus en plus planer le doute.

Passé le temps des espoirs et du soulagement à l’annonce d’une éventuelle réouverture mi-décembre, la réalité pourrait bien rattraper le monde de la culture qui s’est pourtant mis en ordre de bataille afin d’accueillir le public, dès mi-décembre, dans le respect des règles sanitaires. La conférence de presse donnée hier, lundi 7 décembre, par le directeur général de la Santé Jerôme Salomon pourrait faire craindre un report de la reprise de la vie culturelle. « Après une forte baisse, la diminution des cas marque le pas depuis une semaine », a notamment rappelé ce dernier avant de préciser que « nous devons être vigilants devant cette évolution récente. Nous sommes encore loin de passer sous la barre des 5000 cas par jour. Notre stratégie s’adapte en temps réelle et en continue à l’évolution de l’épidémie ». De quoi remettre en question la réouverture des lieux culturels.

Si pour l’instant aucune décision n’a été prise, l’incertitude gagne du terrain. « Est-ce que les chiffres demanderont de revoir la copie annoncée ? C'est trop tôt pour le dire », affirme selon l’AFP l'entourage du Premier ministre, qui doit donner une conférence de presse jeudi, au lendemain d’un nouveau conseil de Défense. Dans ce contexte, le redémarrage des activités culturelles est-il mis en péril ? Quels seraient alors les scenarii possibles entre maintien ou report de la réouverture des établissements culturels ?

Vers une impossible réouverture le 15 décembre ?

La question est dans tous les esprits. Si le gouvernement s’en tient au cap fixé par le chef de l’Etat, le 24 novembre dernier lors de son allocution, le redémarrage de l’activité culturelle ne pourrait avoir lieu le 15 décembre. Une décision redoutée par le monde de la culture qui subit depuis plusieurs mois les conséquences économiques de la crise sanitaire. Une fermeture des lieux culturels d’ailleurs incomprise par les acteurs du secteur.

Les appels à la réouverture des salles en décembre s’étaient multipliés à la veille de l’allocution présidentielle, invoquant notamment la dimension « essentielle » de la culture. Des salles de spectacle et de cinéma qui, unanimement, ont régulièrement mis en avant les protocoles sanitaires instaurés dans leurs établissements, précisant qu’ils figuraient « parmi les seuls lieux qui assurent port du masque et distanciation physique : un dispositif sûr, loué à de nombreuses reprises par le Président de la République et le Premier ministre », ont ainsi écrit conjointement la Fédération nationale des cinémas français et le Syndicat national du théâtre privé, le 20 novembre dernier. Même son de cloche, du côté de Benoit Lavigne, directeur du théâtre du Lucernaire. « Dans les théâtres et dans les cinémas, toutes les règles sont respectées et à côté de ça, le 24 et 25 il n'y a aucune restriction, les gens peuvent partir en train et en avion ; ça n'a pas de sens », a expliqué à l’AFP le metteur en scène, qui souligne un « sentiment d’incompréhension ». Reste à savoir si ces arguments seront entendus par le gouvernement et permettront une réouverture le 15 décembre.

Vers une dérogation pour la culture et le maintien d’une ouverture mi-décembre ?

Dans l’hypothèse où le seuil des 5000 contaminations par jour ne serait pas atteint, le monde de la culture pourrait-il bénéficier d’une dérogation et ouvrir malgré tout le 15 décembre ? Alors que les commerces non-essentiels, les lieux de cultes ainsi que les librairies ont pu rouvrir leurs portes le 28 novembre dernier, les salles de spectacle et musées pourront-ils être logés à la même enseigne ? Les débats sur les lieux de contamination demeurent et la question se pose. Comme le rapporte l'AFP, « c'est une balance bénéfice risque. D'un côté il y a le risque de faire redémarrer l'épidémie », a expliqué sur France Inter le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Eric Caumes, mais « je ne pense pas qu'elle redémarrerait à l'intérieur d'un théâtre ou d'un cinéma (...). Et l'impact psychologique, social, économique est quand même de plus en plus important ». Difficile de savoir de quel côté penchera la balance, d’autant que le chef de l’état a durci le ton ces derniers jours. Il avait notamment surpris les acteurs de la montagne en annonçant la fermeture des remontées mécaniques alors que des discussions étaient en cours, semant l’incompréhension la plus totale et une levée de bouclier. A quelle enseigne le monde de la culture sera-t-il logé ? A l’instar des librairies et des galeries d’art, pourrait-il accueillir à nouveau le public le 15 décembre et bénéficier d’une dérogation ?

Un report, mais à quelle date ?

En cas de maintien de la fermeture des lieux culturels le 15 décembre, quand ces derniers auront-ils dès lors l’autorisation de lever à nouveau le rideau ? Seront-ils contraints de suivre l’agenda fixé par Emmanuel Macron le 24 novembre dernier ? Dans ces conditions, comme les restaurants et les salles de sports, les établissements culturels seraient dans l’obligation d’attendre l’échéance du 20 janvier pour retrouver le public. Des allègements seront-ils prévus permettant de décaler la réouverture, d’une ou deux semaines, dès que la barre des 5000 cas par jour sera atteinte ? De nombreuses questions demeurent. La prise de parole de Jean Castex, ce jeudi, pourrait apporter des éclaircissements à un secteur épuisé par l’incertitude, mais bien décidé à rouvrir après les nombreux efforts déjà réalisés.