«Monster Hunter» : pourquoi le film fait-il polémique ?

Dès le lendemain de sa sortie dans les cinémas chinois le 4 décembre, le film «Monster Hunter» a été retiré de l’affiche. En cause, un dialogue jugé raciste par de nombreux spectateurs. Les producteurs ont adressé leurs excuses.

Adapté du jeu-vidéo éponyme et porté par l’actrice américaine Milla Jovovich, le long-métrage de Paul W.S. Anderson («Resident Evil») tourné en anglais, et qui devait sortir en France le 28 avril 2021, n’aura pu profiter que d’une seule et unique journée d’exploitation.

Dans l'une des scènes, le personnage interprété par l’acteur Tony dit à son partenaire : «Look at my knees !» («Regarde mes genoux !» en français, ndlr). Ce dernier lui répond : «Quel genre de genoux ?». Ce à quoi le premier réplique : «Chi-nese» («Chi-nois»). Un jeu de mots mélangeant donc chinois («Chinese») et genoux («knees») dans la langue de Shakespeare. C’est donc cette réplique, qui n’a pas été traduite ainsi dans les sous-titres, qui a déclenché l’ire de certains Chinois, qui ont accusé l'équipe du film de les ridiculiser. Selon Le Figaro, ce dialogue ferait aussi référence à une chanson que les enfants reprennent dans les cours de récréation pour se moquer des personnes d’origine asiatique.

What are my knees? Chi knees



Can you believe the monster hunter movie made that joke and can no longer be played in China?

— Yo The Profit (@kingtrillez) December 8, 2020