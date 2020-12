Les one-man shows à voir (si tout se passe bien) à partir du 15 décembre

Alors que les salles de spectacle espèrent rouvrir à partir du 15 décembre, la condition fixée par Emmanuel Macron, à savoir moins de 5.000 nouveaux cas de contamination par jour à cette date, pourrait compromettre ce redémarrage. Pourtant, les artistes et les salles sont prêtes à accueillir, dans le strict respect des conditions sanitaires, les spectateurs avides de retrouver une vie culturelle.

Les humoristes attendent donc de remonter sur scène, avec un nouvel agenda mis en place pour profiter d'une fin de mois placée sous le signe du rire. Voici les principaux one-man shows que le public pourra (re)découvrir en décembre si tout se passe bien.

Entre soirée spéciale, temple du rire, comedy club et nouveaux one-man shows, ces incontournables permettront d'organiser ses soirées avec des spectacles dont les horaires ont été aménagés et débuteront entre 19 h et 20 h, afin de respecter le couvre-feu. Sans oublier que les billets feront office de dérogation pour ceux qui ne seront pas chez eux à 21 h précise.

Retour vers la culture acte 2

Pas une seconde à perdre. Comme lors du premier déconfinement, l’Européen célèbrera la réouverture des salles dès le 15 décembre, avec une soirée spéciale « Retour vers la culture » acte 2. Comme le 22 juin dernier, c’est autour d’un plateau d’artistes que le rire reprendra ses droits sur scène avec notamment Bun Hay Mean, Tom Villa, Redouanne Harjane, Redouane Bougheraba, Paul Taylor, Karim Duval, Blond and Blond and Blond, Audrey Vernon, Aymeric Lompret ou encore Pierre Thevenoux. Une fine équipe pour un redémarrage en grande pompe.

Le 15 décembre, Retour vers la culture acte 2, l'Européen, Paris.

un redémarrage en douceur au point Virgule

Si habituellement les humoristes occupent le Point Virgule de 18 h à 22 h tous les jours de l’année, déconfinement oblige, la programmation a été repensée et redémarre en douceur. Chaque soir du 15 au 17, le théâtre proposera un spectacle à 19 h, à commencer par le jeune Merwane Benlazar suivi de Pierre Thevenoux et Franjo. Le 18, Felix Dhjan et Tania Dutel se relayeront à 19 h et 20 h. Alexis Le Rossignol, Doully, Rosa et Edgar-Yves prendont le relais la semaine suivante. A noter : le week-end, le Point Virgule s’organise pour proposer une programmation plus étoffée en journée et en soirée.

A partir du 15 décembre, Le point Virgule, Paris.

Olivia Moore toujours « égoïste » poursuit l'aventure

Dans les starting-blocks, Olivia Moore reprend dès le 15 décembre à la Comédie de Paris son deuxième one-woman « Egoïste ». Un show efficace campé par une comédienne survitaminée qui avec son naturel, sa drôlerie à toute épreuve et sa vision du couple, de la parentalité, de la famille ou encore de son rapport au corps a déjà séduit plus de 10 000 spectateurs. Une valeur sûre.

Egoïste, tous les mardis et mercredi à partir du 15 décembre, Comédie de Paris, Paris.

Le nouveau show autobiographique de Jonathan Lambert

Il devait dévoiler son nouveau one-man début novembre. Jonathan Lambert sera finalement sur la scène de l’Européen du 17 au 31 décembre. Pour l’occasion, il s’est d’ailleurs fendu d’une nouvelle affiche « Rodolphe, nouveau spectacle enfin autorisé ». De son humour piquant, l’humoriste de 46 ans, de son vrai nom Rodolphe Jonathan Lambert, présente donc avec un peu de retard un one-man autobiographique. Il a en effet décidé de faire un point à mi-parcours, et raconter « l’histoire d’un produit en état de décomposition».

Rodolphe, du 17 au 31 décembre, L’Européen, Paris

Nora Hamzawi reprend son « nouveau spectacle»

On se retrouve en vrai ! Reprise du spectacle à partir du 15 décembre à Paris et aussi toutes les dates de tournées et les reports et les reports des reports, et les reports des reports des reports https://t.co/g77olErriy — Nora Hamzawi (@NoraHamzawi) December 1, 2020

Alors que son one-woman show a été interrompu en raison du reconfinement en octobre dernier, Nora Hamzawi ne perd pas de temps pour retrouver les planches. Cette as de l’humour au féminin est de retour au théâtre Le République dès le 17 décembre pour une série de dates qu’elle prolongera en janvier, février et mars. La trentenaire y reprend son « nouveau spectacle » pour y décrypter l’époque et ses névroses avec cette autodérision qui fait sa force.

Le 17, le 31 décembre ainsi que les samedis et dimanches en décembre. Autres dates entre janvier et mars, Théâtre le République, Paris.

Le jamel comedy club retrouve lui aussi le public

Il faudra attendre le 17 décembre pour que le Jamel Comedy Club rouvre ses portes avec trois ambiances différentes, convoquant aussi bien des stars de l'impro, sa célèbre troupe éponyme et l’humoriste Farid Chamekh. Les Z’indépendants donneront le coup d’envoi de cette réouverture avec un spectacle d’impro et de stand up le 17, quand la troupe du Jamel Comedy clube opèrera son retour tous les samedis et dimanche à partir du 19 décembre à 18h. Farid Chamekh et sa drôle de destinée investiront les lieux les vendredis et samedis dès le 18 décembre.

A partir du 17 décembre, Jamel Comedy Club, Paris.

Ben poursuit son rodage à la Nouvelle seine

Alors que depuis mi-septembre Ben rode son nouveau one-man à la Nouvelle Seine, l’humoriste retrouve les planches de l’emblématique péniche parisienne de l’humour pour une date, le 18 décembre. L’occasion de découvrir ce nouveau show, après « Ben l’éco-responsable ». Un spectacle dans lequel il décrypte de son humour absurde une flopée de sujets : du concept de vie et de mort à la langue français, en passant par la cuisine italienne.

Le 18 décembre, Ben, La Nouvelles Seine, Paris.

Tony Saint Laurent reprend « Inclassable »

Pour finir l'année en beauté et démarrer au mieux 2021, l'irrésistible Tony Saint Laurent reprend son dernier spectacle « Inclassable ». Un show d'une efficacité hors pair qui, à travers les innombrables expériences et drôleries de son interprète, ne laisse aucun répit aux spectateurs. Tout simplement incontournable.

A partir du 18 décembre pour 13 dates au Grand Point Virgule, Paris.

« Voir les gens » le nouveau one-man de Baptiste Lecaplain

Si le troisième one-man show de Baptiste Lecaplain joue de malchance en raison de la crise sanitaire, entre report des dates initiales mais aussi de sa tournée, finalement prévue en septembre 2021, une première bonne nouvelle pointe le bout de son nez. L’humoriste va enfin pouvoir dévoiler son nouveau spectacle, au titre on ne peut plus d’actualité « Voir les gens ». Les représentations du 21 au 31 décembre au Café de la danse sont maintenues. Après le succès d’«Origines», l’humoriste y promet un show aux airs de piscine à boules pour adultes, fun et coloré.

Voir des gens, du 21 au 31 décembre, Café de la danse, Paris.

l'excellent solo de camille chamoux

Le timing a été plus clément avec Camille Chamoux. Alors que la comédienne a pu présenter son excellent nouveau spectacle « Le temps de vivre » en septembre dernier, Camille Chamoux sera à nouveau sur scène pour quatre représentations fin décembre. Un solo à l’écriture ciselée dans lequel elle décrypte le rapport au temps avec intelligence et un sens de l’humour irrésistible.

De Waze qui a transformé nos vies en décompte, au confinement en passant par les groupes WhatsApp, les trajets en voiture ou encore son fils qui a bousculé la conception du temps de cette adepte de l’organisation de dernière minute, son quatrième seul en scène est une bouffée d’oxygène à ne pas manquer.

Le temps de vivre, du 28 au 31 décembre, Théâtre de la Porte Saint-Martin.