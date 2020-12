L'Olympia affiche son soutien au monde de la culture en grandes lettres rouges

L'Olympia, mythique salle de spectacle parisienne, a affiché en grandes lettres rouges un message de soutien décalé au monde de la culture, en grande souffrance depuis le début de la crise sanitaire.

En lieu et place du nom des artistes que les passants peuvent d'habitude admirer, la salle a installé sur sa façade douze lettres lourdes de sens pour tout un secteur qui se voit comme le grand oublié du gouvernement. «Pas essentiel» : ces quelques lettres éclairées par les célèbres néons carmins résument bien toute l'amertume et l'injustice ressentie par le secteur depuis plus de neuf mois, alors que l'incertitude plane plus que jamais quant à une possible réouverture des salles de spectacle, des cinémas et des musées le 15 décembre.

Si les deux confinements ont mis à l'arrêt total toutes les salles de spectacle et de cinéma, fermé les librairies jusqu'au 30 novembre, et interdit l'entrée dans les musées, les projets sont, eux aussi, fortement ralentis par la crise quand ils ne sont pas tout simplement au point mort.

Le grand point d'interrogation

Ce geste intervient à quelques heures du discours de Jean Castex, alors que tous les voyants sont, eux aussi, loin d'être au vert. Ce jeudi, le chef du gouvernement doit faire le point sur les mesures sanitaires en prévision des fêtes. Parmi ces mesures, les salles de spectacle, les musées, les cinémas pourraient ne pas rouvrir, de l'aveu même du directeur de la Santé Jérôme Salomon, qui annonçait il y a peu qu'il serait très difficile d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement des 5000 contaminations par jour.

Alors que les trains et les avions risquent prochainement de se remplir de voyageurs pour les fêtes, que les magasins accueillent déjà de nombreux clients en mal de cadeaux de Noël, beaucoup de professionnels du secteur culturel sont déjà dans la crainte d'un véritable «coup de massue» si le gouvernement décide de prolonger la clôture de ces lieux, mêlant sentiment d'incompréhension, colère et parfois même envie de jeter l'éponge, alors même que les mesures mises en place devraient garantir un environ sain dans ces lieux.

«C'est une balance bénéfice-risque», expliquait Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, sur France Inter ce mardi 8 décembre. Si le risque est de faire redémarrer l'épidémie, la multiplication des problèmes psycho-sociaux en cas de prolongations des restrictions culturelles doit être prise en compte : «L'impact psychologique, social, économique est quand même de plus en plus important», notait-il face à Léa Salamé et Nicolas Demorand.