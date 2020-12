«The Singing Club» : de quoi parle le film avec Kristin Scott Thomas ?

Prévu le 11 novembre au cinéma, le film «The Singing Club» de Peter Cattaneo a vu sa sortie bouleversée en raison de la crise sanitaire. Portée par l’actrice Kristin Scott Thomas, cette comédie dramatique débarque ce mercredi en exclusivité sur Canal+ dans le cadre du nouveau programme «Première», et sera également disponible sur MyCanal.

Il s’agit là du cinquième long-métrage du réalisateur britannique qui a notamment signé «The Full Monty», lequel a rencontré un succès critique et public lors de sa sortie en 1997, et a obtenu quatre nominations aux Oscars.

«The Singing Club» est un vrai feel good movie à l’anglaise, qui apportera du baume au cœur à tous les téléspectateurs en cette période morose, et alors que l’avenir culturel reste encore incertain en France avec des salles de cinéma qui pourraient rester fermées le 15 décembre. Il s’inspire de l’histoire vraie de l’association Military Wives Choir, composée de femmes de militaires partis sur le front, et qui ont décidé de chanter pour faire face à l’adversité.

Au cœur de l’Angleterre, dans une caserne du Yorkshire, les soldats de la garnison de Flitcroft sont déployés en Afghanistan, laissant derrière eux femmes et enfants à la maison. Pour ne pas succomber à l’ennui et surtout à la peur qui les envahit quand elles repensent à leurs hommes en danger, leurs épouses se lancent dans la création d’une chorale sous l’impulsion de l'austère Kate Barclay (Kristin Scott Thomas), la femme du colonel qui a dû surmonter un drame personnel.

Cette dernière souhaite que le groupe reprenne un répertoire classique, mais ce désir sera contrarié par la joyeuse Lisa (Sharon Horgan) qui opte pour des mélodies plus pop et dansantes. Malgré les couacs et les désaccords entre ces deux personnalités que tout oppose - en apparence -, ces «sœurs» courageuses unies par la musique vont s’entraîner, répéter, et reprendre des tubes célèbres des années 1980 comme «Time after time» de Cyndi Lauper, jusqu’à se produire lors d’une représentation inoubliable au Royal Albert Hall à Londres.

Un duo d'actrices au diapason

«Je souhaitais faire un film qui célèbre le pouvoir émotionnel de la musique et l’effet cathartique dans l’acte de chanter ensemble. Les chants ont tous été enregistrés dans les conditions du direct, dans les décors du film, en conservant les imperfections d’une chorale amateur, pour obtenir un son authentique. Les actrices ont répété la chanson finale avant le tournage, mais nous avons choisi de ne pas leur faire répéter les morceaux «connus», pour garder ce côté brut et spontané», explique Peter Cattaneo dans les notes de production.

Time After Time, With Or Without You, Stronger Together...



On est à peu près sûr que vous ne résisterez pas à chanter ces chansons avec Kristin Scott Thomas devant The Singing Club



Dès le 9/12, seulement sur CANAL+ pic.twitter.com/UF3MF9VH2a — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) November 30, 2020

Plein d’émotions, passant du rire aux larmes, et tourné dans des décors authentiques, «The Singing Club» met à l’honneur l’entraide et la sororité, et invitera chacun à pousser la chansonnette dans son salon, à l’image de ces femmes qui se libèrent des carcans et oublient leur situation personnelle dramatique.

Le film doit en grande partie sa réussite à ses deux actrices principales. «Elles sont aussi à l’aise dans le drame que dans la comédie, avec des allures, des origines et des énergies aussi différentes que complémentaires. (Kristin et Sharon) ont fait preuve d’une grande créativité, elles se sont plongées dans les émotions de chaque scène et, dans un esprit d’émulation, elles ont réussi à mettre beaucoup d’humour dans leurs échanges». Avec elles, on reprendra le titre «Home Thoughts From Abroad» signé par Robbie Williams et Guy Chambers.