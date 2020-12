« Je vais t'aimer » : la comédie musicale autour des tubes de Michel Sardou ouvre sa billetterie

Annoncée en janvier dernier, la comédie musicale « Je vais t’aimer » lance, ce jeudi 10 décembre, sa billetterie.

Le spectacle présenté par son producteur Roberto Ciurleo comme un « Mamma mia à la française » sera inauguré en octobre 2021 à Lille, puis en région, avant de gagner Paris et les Folies Bergère dès 2022.

Rares sont les productions dont le calendrier a été épargné par la crise sanitaire. « Je vais t’aimer », comédie musicale imaginée autour des tubes de Michel Sardou dont la création dans un peu moins d’un an permet de s’adapter au contexte, semble passer entre les gouttes. Malgré des auditions organisées début septembre aux Folies Bergère sous haute protection, entre distanciation sociale et port du masque, « Je vais t’aimer » poursuit son chemin.

Un show validé par l'artiste aux 100 millions d'albums vendus

Alors qu’une partie du casting a déjà été sélectionnée par Bruno Berbères, directeur de casting de The Voice qui a officié pour une foule de comédies musicales à succès - des « Dix commandements » à « Résiste » - le spectacle, qui n'est pas un biopic sur Michel Sardou, retracera le parcours de vie de jeunes sur quatre décennies, entre 1960 et 2000, à travers leurs amours, leurs bonheurs mais aussi leurs désillusions. Un récit mis en scène par le québécois Serge Denoncourt également auteur du livret, qui s’articulera autour des chansons de Michel Sardou - parmi les 267 composées par ce dernier - et avec la bénédiction de l'artiste aux 100 millions d’albums vendus.