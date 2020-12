Noël 2020 : photos, peintures, sculptures... Offrir de l'art pas cher pour Noël, c'est possible

En cette année 2020 marquée par les confinements, les yeux ont envie de se poser sur du beau alors qu'on est bloqué chez soi. Des galeries proposent, elles, de nombreuses oeuvres d'art à prix raisonnables. Des cadeaux beaux, originaux et parfois solidaires pour ces fêtes.

Des photographies gratuites

Oui, vous avez bien lu : on peut se procurer de l'art gratuitement. Dans le cadre de Photodays, joli parcours photographique organisé dans de nombreuses galeries parisiennes, Jean-Kenta Gauthier propose des oeuvres photographiques totalement gratuites dans sa nouvelle galerie située dans le 15e arrondissement de Paris. «Free lunch» réunit les oeuvres de sept artistes qui ont décidé, en cette période si difficile pour le secteur culturel, d'offrir leurs oeuvres aux visiteurs qui le souhaitent. Il faut donc se dépêcher pour espérer emporter une photo signée Daniel Blaukfus, Coco Capitan, Raphaël Dallaporta, Mishka Henner, David Horvitz, Alfredo Jaar ou Julien Nédélec.

Du people chic à prix doux

40 photographies parmi les archives de la prestigieuse agence photographique Roger-Viollet sont proposées à la vente dans ses locaux entre ce 11 décembre 2020 et le 11 février 2021. De nombreux portraits d'artistes et de personnalités du vingtième siècle se disputent la surface ouverte au public de 100 mètres carrés. L'occasion par exemple d'acquérir un joli tirage de Jean-Paul Belmondo tournant «100 000 dollars au soleil» d'Henri Verneuil (1963) par Alain Adler, ou un un magnifique noir et blanc de Steve McQueen extrait des fonds France-Soir.

Jean-Paul Belmondo tournant «100 000 dollars au soleil» d'Henri Verneuil, 1963 © Alain Adler / Roger-Viollet

Il y en a pour tous les goûts puisque les fans de Serge Gainsbourg comme de Jacques Chirac en passant par Colette pourront se laisser tenter. Les tirages n'étant pas vintage - mais de très belle qualité - , l'agence a pu adoucir très fortement ses prix puisque les formats A4 sont fixés à 130 euros. Les amateurs de photos XL peuvent acquérir des tirages A2 à 300 euros.

De grands artistes en ligne

Créée par Michel-Edouard Leclerc, MELPublisher est une galerie en ligne proposant sérigraphies et lithographies de grands artistes à partir de 200 euros. Beaucoup d'oeuvres signées par des dessinateurs de BD sont désormais proposées, comme de belles lithographies de Nicolas de Crécy à partir de 400 euros, ou des sérigraphies de Philippe Druillet à partir de 1300 euros. Des artistes-peintres reconnus sur la scène internationale tels qu'Hervé Di Rosa (René Azulejo est fixée à 1000 euros) ou l'artiste plasticien Gilles Barbier (Banana head est fixée à 1500 euros) proposent également quelques tirages.

De la diversité pour les indécis

Vous n'osez pas pousser la porte d'une galerie ? Vous n'y connaissez rien en art ? Wilo & Grove est pour vous. Créatrice de Wilo & Grove, une galerie-appartement très cosy ouverte toute l'année sur rendez-vous, les jeunes Fanny Saulay et Olivia de Fayet, anciennes de chez Christie's, et conscientes de l'enfermement de l'art dans sa tour d'ivoire, proposent des pop-ups galeries (galeries éphémère) deux fois par an. Jusqu'au 23 décembre, au 14 rue d'Uzès, elles accueillent le public sans rendez-vous et sauront conseiller le visiteur.

Au programme : 45 artistes sur 250 mètres carrés. De la céramique, des sérigraphies, de la linogravure, des photos ou des sculptures pour des prix démarrant à 50 euros. Fortes d'une solide expérience dans le marché de l'art, le duo a su adopter un point de vue hyper frais sur les oeuvres d'art et twiste de manière pétillante le milieu parfois sclérosé de la galerie. Des cartes cadeaux sont également en vente pour ceux qui auraient peur de se tromper dans les cadeaux à leurs proches.

Des oeuvres solidaires et surprises

Ce samedi 12 novembre, est lancé une vente solidaire assez originale au profit de AIDES, l'association luttant contre le VIH/SIDA depuis 1984. Les internautes pourront acheter 300 oeuvres inédites mises en vente sur le site Artprotects 2020. Le principe est simple : chaque oeuvre au format carte postale (10x15 cm) est fixée au prix de cent euros. L'acheteur ne découvrira l'artiste ayant signé sa carte qu'au moment où il la recevra. Il faut donc être joueur car parmi les oeuvres de 130 artistes français et internationaux qui ont joué le jeu se cachent des oeuvres signées Daniel Buren, Micréa Cantor ou encore Claude Closky.

Avec l'argent récolté, l'association pourra investir dans l'achat de kits de prévention et l'accompagnement vers le soin des patients. Une jolie manière de faire un cadeau artistique, solidaire et surprise. Des détails des oeuvres sont d'ores et déjà visibles sur la page Instagram de l'évènement.