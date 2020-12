«Black Panther 2» : Chadwick Boseman, décédé cet été, ne sera pas remplacé

Sa disparition brutale cet été des suites d’un cancer a laissé les studios Marvel sans voix. L’acteur Chadwick Boseman, disparu à l’âge de 43 ans, ne sera pas remplacé par un autre acteur, ni digitalisé, pour la suite de «Black Panther» réalisée par Ryan Coogler, qui sortira le 4 mai 2022.

«Son interprétation de T'Challa la Panthère Noire est emblématique (...) C'est pour cela que nous ne réattribuerons pas le rôle. Chadwick Boseman était un comédien immensément talentueux et une personne inspirante, et dont la mort nous a tous affectés professionnellement et personnellement», a déclaré jeudi Kevin Feige, président des studios Marvel, lors d'une conférence virtuelle destinée aux investisseurs du groupe Disney.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

Cette suite sera un bel «hommage à Chad», et poursuivra «l'héritage qu'il a construit avec son portrait du roi de Wakanda». «Nous allons continuer à explorer le monde de Wakanda avec des personnages riches et variés qui ont été introduits dans le premier film», a précisé Kevin Feige. Le premier volet, dévoilé en 2018, avait été un immense succès au box-office, enregistrant plus d’un milliard de dollars de recettes dans le monde, et devenant le premier film de super-héros à concourir aux Oscars.

Récemment, la production avait par ailleurs tenu à préciser que Chadwick Boseman ne serait pas présent dans «Black Panther 2» par le biais de la technologie numérique. «Non, (il n’y aura pas de doublure, ndlr). Il n'y a qu'un seul Chadwick, et il n'est plus avec nous», avait indiqué Victoria Alonso, vice-présidente exécutive chargée de production chez Marvel dans une interview accordée au journal argentin Clarin.