Fermeture des lieux culturels : Pierre Niney partage sa déception sur Twitter, Roselyne Bachelot lui répond

Le réveil est difficile pour le monde de la culture. Sonnés par les annonces de Jean Castex sur le maintien de la fermeture des lieux culturels pendant au moins trois semaines supplémentaires, plusieurs artistes ont partagé leur incompréhension. Parmi eux, Pierre Niney a fait savoir sa déception sur Twitter. Un message qui a reçu une réponse de la ministre de la Culture en personne, suivie d'une nouvelle réplique de l'acteur.

Comme nombre d’artistes, Pierre Niney a fait part de sa tristesse face à la fermeture des lieux culturels. « Franchement, c'est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres », a posté hier soir tard l'acteur, soulignant les efforts déployés par ces derniers pour être « irréprochables sanitairement». Des efforts d'ailleurs reconnus par le Premier ministre hier, mais qui n'auront pas eu d'effets sur la prise de décision.

Franchement c’est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public...



mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d’efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement...@R_Bachelot @EmmanuelMacron — Pierre Niney (@pierreniney) December 10, 2020

Un message qui a reçu directement une réponse de Roselyne Bachelot. Absente hier lors de la conférence de presse, la ministre de la Culture a répondu, dès ce matin, à l'acteur. Si elle partage avec lui la dureté de la situation, la ministre a justifié cette décision. « Oui ce que nous vivons est très dur. Il faut tenir bon. La pandémie flambe partout en Europe. Rien n’est stabilisé. Le plus terrible serait de rouvrir et d’être contraint de refermer après les fêtes», a expliqué la ministre, qui a rappelé être aux côtés des acteurs de la culture « pour surmonter cette crise épouvantable».

Une réponse qui n'a pas convaincu le comédien. L'artiste, César du meilleur acteur en 2015 pour son interprétation d'Yves Saint Laurent, a lui aussi répondu à la Ministre de la Culture en s'interrogeant sur le bien-fondé de ces fermetures. « Mais l'incompréhension porte sur le fait que rien ne prouve que ces salles soient plus propagatrices du virus que tous les autres commerces», a écrit Pierre Niney, et de poursuivre : « selon toute logique (...) elles comptent même parmi les plus sûres », conclut-il. Une vision partagée par une majorité de la profession.

Merci de votre réponse @R_Bachelot



Mais l’incompréhension porte sur le fait que rien ne prouve que ces salles soient plus propagatrices du virus que tous les autres commerces de . Selon toute logique(public silencieux+ masques+distances) elles comptent même parmi les plus sûres https://t.co/8Nt58ZGT5Y — Pierre Niney (@pierreniney) December 10, 2020

Un échange qui n'a pas manqué de fait réagir les internautes. Ils ont été nombreux à témoigner de leur incompréhension soulevant, par ailleurs, un grand nombre d'interrogations, notamment quant à l'ouverture des lieux de culte.