«Indiana Jones 5» : Harrison Ford reprendra son rôle pour le film qui sortira en 2022

A 78 ans, Harrison Ford n’a pas envie de prendre sa retraite. (Presque) toujours vaillant, l’acteur se glissera de nouveau dans la peau d’Indiana Jones pour un cinquième et dernier épisode de la saga. Une information confirmée jeudi par les studios Disney lors de leur conférence annuelle avec leurs investisseurs.

«Lucasfilm est en pré-production pour le prochain volet d'Indiana Jones. James Mangold sera aux commandes, le réalisateur de Ford v Ferrari, et Indy en personne, Harrison Ford, sera de retour pour continuer le voyage de son personnage iconique. L'aventure arrive en juillet 2022», peut-on lire sur le compte officiel de la firme aux grandes oreilles.

Lucasfilm is in pre-production on the next installment of Indiana Jones. At the helm is James @Mang0ld, director of Ford v Ferrari, and Indy himself, Harrison Ford, will be back to continue his iconic character’s journey. Adventure arrives July 2022.

