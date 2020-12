« Pas essentiel » : Grand Corps Malade signe un morceau hommage à la culture

Alors que le monde de l'art vivant et du cinéma reste encore à l’arrêt au moins jusqu’au 7 janvier, l’artiste a dévoilé un morceau de soutien au secteur culturel intitulé « Pas essentiel ».

Posté à minuit suite à l’allocution du Premier ministre Jean Castex, qui a annoncé la prolongation de la fermeture des musées, comme des salles de spectacle et de cinéma, ce titre de près de trois minutes reprend les interrogations du secteur en deux mots « Pas essentiel ». Un titre qu'il avait d'ailleurs fait inscrire, pour les besoins du clip, sur la façade de l'Olympia sans que l'on sache qu'il en était à l'origine.

« Pas essentiel » - nouveau titre, dans 1h sur toutes les plateformes ! pic.twitter.com/cmi3r0Nyw6 — Grand Corps Malade (@grandcorpsmalad) December 10, 2020

Alors que les acteurs de la vie culturelle sont nombreux à avoir souligné, ces dernières semaines, l’importance capitale de la culture et fait part de leur incompréhension face à la fermeture de leurs établissements, dans ce morceau, Grand Corps Malade y va de son couplet et donne sa vision des choses de son écriture léchée. Le slammeur nommé aux César en 2018 pour son premier long métrage « Patients », rend compte avec ses mots de ce qui lui paraît essentiel, de la culture aux petites choses simples de la vie.

« Embrasser quelqu’un, pas essentiel, ouvrir un bouquin, pas essentiel, sourire sincère, pas essentiel, aller au concert, pas essentiel, se promener en forêt, pas essentiel, danser en soirée, pas essentiel, retrouver les gens, pas essentiel, spectacle vivant… », reprend l'artiste en refrain.

Et de célébrer simplement les « petits riens » du quotidien avec poésie : « Je vais sortir de chez moi et marcher dehors, m’arrêter un instant regarder le ciel, le soleil sur les toits posera ses reflets d’or, je vais kiffer voir ça, vu que ce n’est pas essentiel. Je vais m’asseoir sur un banc cinq minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel, je vais parler en silence et sourire à haute voix, je vais faire ça longtemps, vu que c’est pas essentiel », déclame l'artiste qui enfonce le clou ce matin dans un tweet ironique. « N'écoutez pas cette chanson, elle n'est pas essentielle », a ainsi posté Grand Corps Malade.