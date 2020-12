Noël 2020 : 5 mangas pour enfants à offrir

Si le marché du manga vise principalement les adolescents et les jeunes adultes, puisque les shônen représentent le plus gros des ventes, les œuvres destinées aux enfants âgés de 6 à 12 ans sont aussi présentes et souvent de grande qualité. Voici cinq œuvres à découvrir avec vos enfants.

Le Renard et le Petit Tanuki (dès 6 ans)

Pour les plus jeunes, Ki-oon glisse cette année sous le sapin un titre adorable et merveilleux : Le Renard et le Petit Tanuki. Dans une fable remarquablement mise en dessins, l'autrice Mi Tagawa nous invite à découvrir la nouvelle vie de Senzo, un fier renard réputé pour sa férocité qui fut plongé dans un sommeil profond durant trois siècles par des divinités. Récemment réveillé par ces dernières pour le mettre à l'épreuve, Senzo devra prendre en charge l'éducation de Manpachi, un drôle de petit Tanuki (un raton laveur japonais) qui posséderait d'immenses pouvoirs.

Les fins connaisseurs de mangas reconnaîtront immédiatement la patte de la talentueuse Mi Tagawa, déjà derrière la série Père & Fils, chez le même éditeur. Le Renard et le Petit Tanuki se révèle être un récit plein de tendresse et d'une «mignonitude» absolue. On apprécie tout particulièrement le trait précis de la mangaka, qui n'hésite pas à croquer la nature avec justesse sans oublier de mettre en scène le monde des humains, avec un coup de crayon digne d'une série animée.

Le Renard et le Petit Tanuki, de Mi Tagawa, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

Les chatventures de Taï et mamie Sue (DÈS 6 ANS)

Pour les parents à la recherche d'un manga à la fois mignon et plein d'humour à destination des plus jeunes, Les Chatventures de Taï et Mamie Sue est tout indiqué. Un titre dont trois tomes sont déjà disponibles et qui devrait éveiller facilement leur curiosité, ne serait-ce que par son dessin qui leur rappellera Chi, une vie de chat (paru chez Glénat) et en série animée sur Amazon Prime Video. Et pour cause, Taï et Mamie Sue n'est autre que le nouveau manga de Konami Tanaka, créatrice de Chi. Véritable fan de ces petites boules de poils, la mangaka narre ici une nouvelle aventure à hauteur de chat.

Tout juste adopté par sa nouvelle famille, Taï est un petit chaton qui vient jouer les troubles fête dans la paisible vie menée par la vieillissante Sue. Habituée à la tranquilité, cette dernière va devoir endosser le rôle de mamie pour débarrasser Taï de ses mauvaises habitudes et satisfaire sa curiosité. Si ces nouvelles «chatventures» évoquent immanquablement Chi, Konami Tanaka parvient tout de même à se renouveller avec beaucoup d'humour. Son trait se parfait aussi tout en restant «kawaï» (mignon) à souhait.

Les Chatventures de Taï et Mamie Sue, de Konami Kanata, éd. Nobi Nobi, 3 tomes disponibles.

Mon shiba : ce drôle de chien (DÈS 6 ANS)

Gokigen wanko no heikyuujitsu © Aiko Kuninoi 2017/East Press Co., Ltd.

Parce qu'il n'y a pas que Chi (éd. Glénat) dans la vie, l'éditeur Doki Doki s'intéresse à un autre compagnon à quatre pattes via le manga Mon Shiba : ce drôle de chien. Tout en couleurs et pensé pour les plus jeunes, ce titre présente les péripéties de Momo, de la race shiba, présentée comme «un quart chien, un quart homme, un quart chat et un quart singe». Maline et amusante, Momo entraîne ses maîtres dans de drôles d'aventures. On apprécie tout particulièrement le trait généreux d'Aiko Kuninoi, une illustratrice de talent, qui sait croquer la vie de cette chienne malicieuse et pleine de vie.

Mon Shiba : ce drôle de chien, de Aiko kuninoi, Doki Doki, en un seul tome disponible.

Sailor moon - Eternal édition (dès 8 ans)

© Naoko Takeuchi

Devenue l'icône parfaite de la Magical Girl, Sailor Moon avait su brillamment reprendre le flambeau d'Emi Magique ou de Gigi que les plus de 30 ans connaissent sûrement. Cette année Pika réédite cette œuvre culte puisque Sailor Moon s'offre une «Eternal Edition» chez Pika. Une version Deluxe qui comprend de nombreuses planches colorisées, des illustrations inédites et surtout un format plus grand (15 x 21 cm) avec une couverture cartonnée. Pika promet en outre une série complète en 10 tomes.

Lancé en 1991, le manga de Naoko Takeuchi est devenu l'une des œuvres phares au Pays du Soleil-Levant, et rares étaient les petites filles qui ne criaient pas «Moon Prism Power Make Up !» dans les cours de récréation des plus de 40 pays où sa célèbre série animée a été diffusée. On retrouve d'ailleurs avec un certain plaisir son héroïne Usagi Tsukino et toute la troupe qui l'accompagne dans ses péritpéties. Un titre qui séduira à coup sûr les 7-12 ans (et leurs parents nostalgiques).

Pretty Guardian Sailor Moon - Eternal Edition, de Naoko Takeuchi, éd. Pika, tome 1 disponible.

Wind Fighters (dès 8 ans)

S'il ne s'agit pas ici d'un Kodomo (manga à destination des plus jeunes), Wind Fighters, nouvelle série promue par Glénat, s'avère être un excellent choix pour les 8-12 ans qui veulent découvrir un livre au ton un peu plus mûr mais très accessible. Ce shônen est bourré d'action, dans la grande tradition des séries japonaises à grand succès, comme Naruto, One Piece, Dragon Ball et le succès d'un autre manfra (manga français) : Radiant. Des modèles que Christophe Cointault, son auteur, ne renie pas, tant chacune de ses planches respire sa passion pour ces grandes aventures. On y découvre alors le destin d'Helio et Hope, un frère et une sœur, qui se retrouvent emportés par la bourrasque des événements dans un monde où la vie de chacun est asservie par une dictature. Un duo qui va s'ériger contre vents et tempêtes pour renverser le pouvoir en place. Frais et bourré d'humour, Wind Fighters devrait trouver son public.

Wind Fighters, de Christophe Cointault, éd. Glénat, 2 tomes disponibles.