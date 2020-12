John Le Carré : les 5 romans incontournables du maître du roman d'espionnage

John Le Carré, pape du roman d'espionnage, est mort ce samedi 12 décembre 2020 à l'âge de 89 ans. Il laisse derrière lui une vingtaine de romans, devenus des incontournables. Nous en avons sélectionné 5 à ne pas manquer, et cela, en toute subjectivité.

L'espion qui venait du froid (1963)

Roman le plus célèbre de John Le Carré à ce jour, et le troisième de l'auteur britannique («Chandelles noires» et «L'appel du mort» chez Gallimard sont ses deux premiers), «L'espion qui venait du froid» est aussi celui qui le fait connaître de par le monde. Vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, l'ouvrage est considéré comme une véritable révolution dans le monde du roman d'espionnage. Il s'agit aussi d'un des plus grands romans sur la guerre froide, et une manière toute différente de regarder les espions, qu'ils fassent partie des services secrets du Royaume-Uni ou de l'Union soviétique. Loin de James Bond et d'OSS 117, mais au plus près des problématiques humaines et géopolitiques, «L'espion qui venait du froid» est désormais considéré comme un classique du genre. Il a été adapté au cinéma par Martin Ritt avec Richard Burton.

La taupe (1974)

Premier volume de la «Trilogie de Karla», «La Taupe» sera suivi par «Comme un collégien» et «Les gens de Smiley». L'action se déroule dans les années 1970 cette fois et... toujours en pleine guerre froide. On retrouve ici George Smiley, espion bien connu des fans de la première heure de John Le Carré. Mis à la retraite anticipée, les services secrets britanniques lui demandent néanmoins de reprendre du service afin de démasquer un agent double soviétique infiltré. Cette «taupe» pourrait d'ailleurs être infiltrée depuis des décennies. De quoi semer le trouble dans l'esprit de Smiley au sujet de ses anciens «collègues» et même sa direction. Un roman - et une trilogie - délicieusement labyrinthique.

Le directeur de nuit (1993)

Jonathan Pyne, ancien soldat de l'armée britannique qui s'est illustré notamment dans des missions clandestines, est désormais directeur de nuit d'un palace suisse. Un poste parfait pour fuir ses vieux démons. Rattrapé par son passé lorsque la femme dont il est tombé amoureux est retrouvée assassinée, il se laisse convaincre par un agent secret de reprendre du service afin de démasquer le commanditaire du meurtre. Pour cela, le «directeur de nuit» va devoir traquer un ignoble personnage à travers le monde. Exit la guerre froide. John Le Carré relève avec brio le défi de servir un roman plein d'action et de rebondissement, sans oublier de dénoncer au passage le trafic d'armes et les liens de cette communauté avec les services de renseignements. Le roman a été adapté en mini-série de six épisodes par la BBC One en 2016. Tom Hiddleston y interprète le fameux directeur de nuit.

La constance du jardinier (2001)

Tessa, une jeune et belle avocate, est retrouvée assassinée dans le nord du Kenya. Justin, son mari et diplomate au haut-commissariat britannique de Nairobi, se lance dans une enquête risquée pour retrouver la trace du meurtrier et son mobile. Sa quête va le mener vers les sombres activités de firmes pharmaceutiques. Justin va peu à peu se rallier à la cause de sa femme qui en aimait pourtant un autre. Ce roman est aussi l'occasion pour le romancier d'aborder à différents niveaux les dangers de la mondialisation. «La constance du jardinier» a été adapté au cinéma en 2005 par Fernando Meirelles avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz.

Une amitié absolue (2003)

Fraîchement revenu d'Irak où il a fait la guerre, l'Anglais Edward «Ted» Mundy, ancien espion du MI6, retrouve l'Allemand Sasha, ancien membre de la Stasi et agent double afin de combattre l'imperialisme américain. Malheureusement pour eux, ils sont piégés par les Etats-Unis qui les présentent comme rouages de l'Axe du Mal». Un ancien collègue de Ted tente alors de connaître la vérité... Place à l'actualité la plus brûlante pour John Le Carré qui, dès 2003, n'a pas hésité à dénoncer les dérives de l'après 11 septembre et de l'Amérique hégémonique de George W. Bush. «Une amitié absolue» fait partie de ces romans qui résonnent des années encore après les avoir dévorés.

Bonus : retour de service (2020)

Le 28 mai 2020, l'écrivain publiait au Seuil un nouveau roman sur fond d’espionnage et surtout de complot américano-britannique, «horriblement plausible», selon l'auteur. «Retour de service» conte l’histoire de Nat, un vétéran des services de renseignements britanniques de retour à Londres après un long séjour à Moscou. Alors qu'il se sent «mis au placard» suite à sa nomination dans un sous-département «Russie», il rencontre un farouche opposant à Trump et au Brexit. L'homme va l’entraîner, lui et sa famille, dans un piège. Avec ce dernier roman, John Le Carré montre ainsi qu'à 88 ans, il n'a rien perdu de sa superbe plume avec un intrigue taillée au scalpel, des dialogues savoureux et des descriptions bourrées d'un humour cinglant.