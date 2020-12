Tom Cruise : écoutez la colère de la star sur le tournage de «Mission Impossible 7»

Dans un enregistrement obtenu par le site britannique The Sun, Tom Cruise s'est lancé dans une tirade virulente à l’encontre de certains membres de l’équipe de tournage de «Mission : Impossible 7», en raison du non-respect des règles sanitaires.

Habituellement, quand une star hollywoodienne s’emporte de la sorte, cela est rapidement qualifié d’exagération. Le signe d’un comportement digne d’une diva suscitant la moquerie et/ou l’indignation. Mais dans ce cas précis, difficile de ne pas comprendre l’origine de la colère de Tom Cruise, qui a bataillé pour que ce blockbuster reprenne sa production après avoir subi une première interruption du tournage en octobre dernier, suite à la contamination d’une dizaine de personnes par la Covid-19.

Alors quand l’acteur de 58 ans a aperçu deux de ses collègues qui ne respectaient pas les règles de distanciation sociale, il a littéralement explosé de rage. Il explique notamment que cette reprise du tournage est aujourd’hui scrutée par toute l’industrie – qui attend de voir ce que celui-ci va donner avant de relancer d’autres productions – et que de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, leur maison, et ne peuvent plus payer leurs factures à cause de l’annulation des tournages.

Tom Cruise went ballistic on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols...pic.twitter.com/WbIpVlja7w — Rex Chapman (@RexChapman) December 16, 2020

«On est la référence. Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les putains de studio, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films», s’emporte Tom Cruise (lire la retranscription complète - en anglais - publiée dans The Sun).

«On crée des milliers d’emplois bande d’abrutis. Je ne veux plus jamais revoir ça, plus jamais ! Je suis désolé, mais j’en peux plus des excuses. Vous les donnerez aux gens qui ont perdu leur maison parce que notre industrie va s’arrêter. Je vous l’ai déjà dit, donc ça se passe comme ça. Si vous ne le faites pas, vous dégagez. On ne va pas arrêter de tourner ce putain de film ! Compris ? Vous comprenez votre responsabilité ?», lâche-t-il également.

A noter que ce 7e volet de la saga «Mission : impossible» est attendu dans les salles de cinéma en novembre 2021.