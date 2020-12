Festival de Paris : le concert événement de Benjamin Bernheim diffusé le 28 décembre sur C8

C'est l'un des rares festivals parisiens a avoir pu tenir la majorité de ses dates cette année. Pour revivre le concert d'ouverture, enregistré le 2 octobre de cette année, il faudra se brancher sur C8, lundi 28 décembre, pour y entendre le récital du ténor français Benjamin Bernheim.

C'était l'un des temps forts du rendez-vous musical, qui inaugurait sa quatrième édition cette année. Une édition forcément chamboulée cette année pour cause de coronavirus, et qui n'aura malheureusement pas pu aller à son terme, avec les concerts annulés de Lambert Wilson et celui de l'ensemble La Chimera, prévus fin décembre. Mais le Festival de Paris, dont le credo est de lier des performances musicales de haut rang, données par des interprêtes reconnus à travers le monde, le tout dans des lieux prestigieux ou symboliques de la capitale, a tout de même pu offrir quelques belles soirées pour les mélomanes.

Le concert qui sera diffusé lundi 28 décembre sur C8, à 00h30, est celui du ténor français Benjamin Bernheim, qui a fait l'ouverture du festival, depuis le salon Gustave Eiffel de la tour du même nom. Une belle occasion d'entendre cette voix rare, si douce dans la vie de tous les jours, et qui se métamorphose une fois sur scène. Benjamin Bernheim, ténor formé dans les prestigieuses écoles de musiques suisses, a donné vie aux mélodies de Berlioz, Duparc, Hahn, Gounod et Poulenc, à la lumière du soleil couchant, alors que les derniers visiteurs s'éloignaient du monument fermé pour raison sanitaire.

Le spécialiste du répertoire romantique a ainsi offert un programme très français, auquel est venu s'ajouter l'air tiré de l'opéra de Verdi «Macbeth», «Ha, la paterna mano». A 35 ans, le ténor, désormais dans la plénitude de son art, est reconnu sur les scènes du monde entier, et remarqué par le public comme la critique. Berlin, Londres, Chicago, Milan,...Toutes les grandes formations l'ont déjà invité à partager la scène. Une virtuosité qui lui a valu d'être nommé Artiste Lyrique de l'année aux Victoires de la Musique 2020. Pour ce récital, il était accompagné par la pianiste Carrie-Ann Matheson, habituée à l'exercice avec les grands noms du chant comme Jonas Kaufmann, Joyce di Donato, Susan Graham, ou encore Rolando Villazon, en plus d'être aussi une cheffe d'orchestre accomplie.

Récital de Benjamin Bernheim, lundi 28 décembre, 00h30, C8.