Festival d'Avignon : prolongé d'un an, Olivier Py sera à la tête du festival en 2021 et en 2022

L’auteur, comédien et metteur en scène Olivier Py restera à la tête du festival d’Avignon jusqu’en août 2022. Une décision prise alors que le festival n’a pu se tenir l’été dernier du fait de la crise sanitaire, privant 150 000 spectateurs de ce grand rendez-vous estival.

En raison de l’annulation de la 74e édition du «In» et des quarante-cinq spectacles qui devaient y être donnés l’été dernier, le Conseil d’administration de ce rendez-vous majeur de l’art vivant a voté hier, jeudi 17 décembre, à l’unanimité, la prolongation de son mandat d’un an.

Suite à l’annulation du 74e @FestivalAvignon, en accord avec la ministre @MinistereCC et la maire @VilleAvignon, le Conseil d’administration a approuvé à l'unanimité la prolongation d’1 an du mandat d'Olivier Py et de Paul Rondin jusqu’au 31 août 2022 pic.twitter.com/YGj7ejY8LZ — Festival d'Avignon (@FestivalAvignon) December 17, 2020

Saluant le travail d’Olivier Py en cette période de bouleversements intenses pour le monde de la culture, Françoise Nyssen, présidente du festival d’Avignon, et les membres du Conseil d'administration ont ainsi souhaité assurer « une continuité d’action », comme l’a expliqué l’ancienne ministre de la Culture dans un communiqué. « Dans la période complexe que nous traversons, la place majeure qu’occupe le Festival d’Avignon dans le paysage national et international du spectacle vivant nécessitait une continuité d’action », a noté Françoise Nyssen, et de poursuivre : « la vitalité du Festival d’Avignon et la gestion exemplaire de la crise par l’actuelle direction nous a incité à lui demander d’assurer, en plus de la 75 édition, la 76 ».

Olivier Py restera donc à la barre pour les deux prochaines éditions de cette grand messe du théâtre contemporain, accompagné de Paul Rondin, dont le mandat de directeur délégué a également été prolongé.

En attendant le lancement de la 75e édition du festival, qui se tiendra du 5 au 25 juillet 2021, Olivier Py dévoilera la programmation de ce rendez-vous tant attendu à la fin du mois de mars prochain.