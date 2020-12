George Clooney apporte son soutien à Tom Cruise et s'emporte contre les anti-masques

Après la colère de Tom Cruise sur le plateau du tournage de Mission Impossible 7, George Clooney s'est à son tour emporté contre ceux qui refusent de mettre leur masque.

Invité de l'émission Howard Stern Show ce jeudi 17 décembre, George Clooney n'a pas caché son agacement. Et à grand renfort de grossieretés, il a particulièrement visé ceux qui brandissent la liberté comme argument pour ne pas porter de masque. «Cette idée de tous selon laquelle on peut dire "c'est mon droit"... Non ce n'est pas comme ça que cette m***e fonctionne, imbécile !», s'emportait-il face au journaliste.

Pour étayer ses dires, l'acteur de 59 ans s'est alors servi d'une métaphore très parlante à propos des libertés individuelles, qui s'arrêtent lorsque l'intérêt collectif prime : «Voilà tes droits : tu es libre de fumer jusqu'à ce que tes poumons deviennent noirs, mais tu ne peux pas le faire dans le bus. Et tu es libre de boire jusqu'à ce que tes reins te sortent par le c*l, mais tu ne peux pas boire et prendre le volant d'une voiture ensuite».

Alors que la pandémie a déjà fait plus de 300 000 victimes aux Etats-Unis, le comédien exhorte ainsi les téléspectateurs à se protéger en attendant le vaccin. «Il doit y avoir des règles. Et l'une d'elle dit : mets un p***in de masque et on va s'en sortir ensemble. Nous avons un vaccin qui arrive alors sauvons 60 000 vies en attendant qu'il soit disponible», a conclu le mari d'Amal Clooney.

Un soutien à Tom Cruise

Il y a quelques jours, un enregistrement audio de Tom Cruise avait créé le buzz sur la Toile. On y entendait la star de Mission Impossible crier sur des techniciens et/ou des acteurs à propos de leur attitude sur le plateau de tournage de Mission Impossible 7.

Selon l'acteur et producteur, ces derniers auraient agi de manière inconséquente en oubliant les gestes barrière. Profitant de ce passage télé, George Clooney n'a pas hesité à prendre la défense de l'acteur, dont la colère extrême a pu faire rire certains. Si George Clooney a reconnu qu'il n'aurait peut-être pas eu la même virulence dans ses propos, le comédien prend la défense de Tom Cruise : selon lui, ne pas respecter la distanciation sociale sur un plateau de cinéma est un véritable problème. «Car si la production s'arrête, de nombreuses personnes perdent leur travail. Les gens doivent le comprendre et prendre leurs responsabilités», explique-t-il à Howard Stern. «Ce n'est juste pas mon style de prendre tout le monde à parti comme il l'a fait», note-t-il.

Si monsieur «What else» est particulièrement sensible à ce sujet du port du masque, c'est aussi peut-être parce que l''un de ses jumeaux souffre d'asthme et que l'acteur lui-même a récemment connu des problèmes de santé. Rappelons également que l'acteur et sa femme ont fait un don de plus d'un million de dollars à la lutte contre le Covid-19.