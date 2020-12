« Le Roi Lion » : le musical fait son retour début septembre 2021

Après deux reports en raison de la crise sanitaire, la comédie musicale culte de Disney opèrera finalement son grand retour en France à partir de septembre 2021. La billetterie est de nouveau ouverte.

Prévu à l’origine en septembre 2020, décalé au printemps 2021, puis annoncé à l’automne 2021, le retour du « Roi Lion » est en passe de devenir réalité. Une date précise a été dévoilée. « Le Roi Lion » sera à l’affiche du théâtre Mogador à partir du 4 septembre prochain, à l'occasion de quatre avant-premières puis dès le 9 septembre, quatorze ans après la première adaptation en français de ce spectacle culte, créé à Broadway en 1997 et déjà salué par plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde.

Une bonne nouvelle qu’a partagée le directeur du théâtre Mogador, Laurent Bentata, dans une vidéo tournée depuis le théâtre. Si jusqu’à ces dernières semaines, « il était impossible de réunir les 150 personnes, artistes, techniciens, qui constituent les équipes de ce spectacle ambitieux dans les conditions requises », note ce dernier, « il était temps de réveiller le Lion », poursuit-il. « Les équipes ont travaillé d’arrache-pied dans ce sens, les costumes sont arrivés de Londres, l’école des enfants du Roi Lion s’est organisée pour identifier le petit Simba et la petite Nala. Nous sommes mobilisés et nous avons hâte de vous retrouver sur cette scène en septembre 2021 », note Laurent Bentata, avant de conclure en reprenant un message martelé par le monde de la culture : « car vous le savez, la culture, le théâtre et la comédie musicale sont simplement essentiels ».

Très attendue, la comédie musicale « Le Roi Lion », triplement récompensée aux Molières en 2008 - meilleur spectacle musical, meilleur créateur de costumes et meilleur créateur de lumières - sera à l’affiche jusqu’en mars 2022.