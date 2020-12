Noël 2020 : 10 classiques de la Fantasy à offrir pour s'évader

A Noël, offrir un livre est toujours une bonne idée, à l'heure ou les écrans envahissent notre quotidien. Mais alors que la fantasy a définitivement gagné ses lettres de noblesse et s'épanouit dans tous les domaines de l'art et du divertissement, pourquoi ne pas opter pour l'un de ses grands classiques ? Du plus vieux au plus récent, voici une sélection de 10 incontournables du genre, qui laisse forcément de côté certaines oeuvres qui auraient mérité de figurer dans cette liste.

Conan, de Robert E. Howard (1932)

L'intrigue : Conan est un barbare venant de la contrée fictive de Cimmérie. Véritable aventurier plutôt que guerrier, il aime fixer ses exploits et périples par écrit, en bon cartographe. Suivant le pessimisme qui habitait son créateur Robert Howard, Conan parcourt un monde sombre, au bord du chaos, dont les frontières entre le bien et le mal s’effacent.

Pourquoi l’offrir : Le Cimmérien est un parfait cadeau pour quiconque osera vous dire que Conan est l’archétype du héros barbare au vocabulaire aussi mince que son caleçon. Si l’on a de Conan cette image, c’est parce que l'œuvre de Robert Howard a subi de nombreuses transformations dans les années 1960, sous la plume de l’américain Lyon Sprague de Camp. Celui-ci a changé la philosophie d’origine en rajoutant d’autres aventures, dont les tenants et aboutissants n’ont plus grand chose à voir avec les textes de départ.

Des textes qui ont pourtant posé les bases de la dark fantasy. Le personnage évolue dans un monde où règnent violence et pessimisme. Les voyages de Conan lui permettent de mettre en exergue son dédain de la civilisation, dont les leaders sont uniquement motivés par le pouvoir, le sexe et l’argent. Appliquant à ses protagonistes une psychologie développée et pragmatique, l'œuvre d’Howard n’a pas vieillie. Et fait ainsi basculer ce genre littéraire dans la modernité.

Conan l'intégrale, Robert E. Howard, éditions Bragelonne, 55€. (existe aussi en poche et en bande dessinée)

Le monde de Narnia, de C.S Lewis (1950)

L’intrigue : Les sept livres de cette saga racontent les aventures d’enfants découvrant le monde magique de Narnia. L’histoire la plus connue est celle des Pevensie, initiée par Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique (attention, il s’agit du premier livre écrit par C. S. Lewis, mais il est placé en seconde position dans la série, après Le neveu du magicien). Les Pevensie arrivent à Narnia via une armoire magique et tentent de mettre fin au règne de la terrible Sorcière Blanche.

Pourquoi l’offrir : Pour des enfants amateurs de lecture, Le monde de Narnia est le cadeau rêvé. Les chroniques mêlent magie, animaux qui parlent et méchante sorcière - bien sûr vaincue à la fin de l’histoire -. Émerveillement et positivité garantis.

Mais ce n’est pas le seul atout du Monde de Narnia. Les enfants (et pourquoi pas les adultes) pourront se retrouver dans certaines épreuves traversées par les personnages : la jalousie à l’encontre d’un frère aîné, la culpabilité, la prise de conscience de ses fautes… Qu’ils soient détestés ou adorés, les protagonistes de Narnia suscitent chez le lecteur mille et une émotions, proposant ainsi un portrait particulièrement juste de l’enfance.

Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, de C. S Lewis, éditions Gallimard, 15,90€. (existe aussi en poche)

Le SEIGNEUR DES ANNEAUX, de J.R.R. TOLKIEN (1954)

L’intrigue : Peut-être avez-vous déjà entendu la formule «Un anneau, pour les gouverner tous», prononcée avec une voix d’outre-tombe. Elle se réfère à l’Anneau Unique : un objet que le jeune hobbit Frodon Sacquet doit détruire, avec l'aide du magicien Gandalf. S’il échoue, Sauron, le seigneur des Ténèbres, reviendra au pouvoir et dominera la Terre du milieu.

Pourquoi l’offrir : Le seigneur des anneaux est peut-être LE classique de la fantasy, qui a définitivement posé les bases du genre, version héroïque. Elfes, nains et hommes évoluent dans un univers très complexe, que l’on redécouvre à chaque lecture.

Difficile en effet de créer un monde plus complet que la Terre du milieu. J.R.R. Tolkien a inventé une géographie, une histoire, des traditions, des langues et des enjeux politiques truffés de détails : en somme, un univers gigantesque qui séduira à coup sûr les amateurs de fantasy.

Le tout dans un style d’écriture remarquable. Pour narrer les aventures de Frodon, Tolkien s’est appuyé sur ses compétences linguistiques et sur son amour de la poésie. Le Seigneur des Anneaux est ainsi agrémenté de descriptions aussi fournies que prenantes, qui permettent de plonger entièrement le lecteur dans le roman.

Attention : cet atout peut aussi avoir un effet dissuasif. Les nombreuses précisions risquent de décourager les enfants et les personnes n’étant pas des lecteurs confirmés. Dans ce cas, on vous conseille plutôt d’offrir Le Hobbit : toujours signé Tolkien, toujours le même univers ahurissant, mais une histoire plus courte, et moins sombre, qui était d'ailleurs à l'origine destinée uniquement à ses propres enfants avant d'être publiée.

Le seigneur des anneaux, l'intégrale, de J.R.R Tolkien, éditions Christian Bourgois, 26€. (existe aussi en poche)

Le SORCELEUR, d'ANDRZEJ SAPKOWSKI (1986)

L’intrigue : Geralt de Riv est un sorceleur. Autrement dit, «un chasseur de monstres». Il parcourt un monde sombre et dangereux, avec pour objectif de le débarrasser de ses créatures maléfiques.

Attention : les histoires ne se suivent pas toutes entre elles. Mieux vaut commencer par le recueil de nouvelles Le dernier vœu pour comprendre les bases de l’univers créé, avant de s’attaquer au premier roman (Le sang des elfes).

Pourquoi l’offrir : Si vous connaissez un fan de jeux vidéos, on vous conseille de glisser Le Sorceleur sous son sapin. L'œuvre de Sapkowski est en effet redevenue très à la mode à la sortie des jeux The Witcher, basés sur son univers. Et ne parlons pas de la série produite par Netflix, dont la saison 2 est attendue pour 2021 : Le Sorceleur, bien que vieux de 30 ans, est assurément le livre le plus tendance de ce top.

Avec toutes ces adaptations, y a-t-il un intérêt à le lire ? La réponse est (vous vous en doutez) oui. Ne serait-ce que pour goûter à la plume d’Andrzej Sapkowski. Accrocheuse, privilégiant l’action et les dialogues, elle décrochera par son cynisme de nombreux sourires aux lecteurs.

Le monde parcouru par Geralt est envahi par le mal. Si bien qu’on a souvent comparé le Sorceleur au Trône de fer. Ce n’est pas tout à fait exact : la magie est bien plus présente dans l'œuvre de Sapkowski, qui n'est d’ailleurs centrée que sur un seul personnage.

Par contre, comme dans Le Trône de fer, on retrouvera dans Le Sorceleur du sexe, des personnages cruels et des scènes de combat parfois gore. Il se destine donc à un public plutôt adolescent voire adulte.

Le dernier voeu, d'Andrzej Sapkowski, aux éditions Bragelonne, 15,90€. (existe aussi en poche)

A LA CROISée des mondes, de philip pullman (1995)

L’intrigue : Lyra, jeune fille de 11 ans, s’ennuie dans son collège. Jusqu’à ce qu’elle entende parler de la Poussière, une rare et étrange substance qui aurait le pouvoir de briser les frontières entre les mondes…

Pourquoi l’offrir : A la croisée des mondes présente peut-être l’univers le plus singulier de ce top. D’abord parce qu’il ressemble au nôtre. Vous n’y trouverez ni elfes, ni vampires, ni gobelins, mais plutôt des expériences scientifiques et des savants bien décidés à percer les secrets de la Poussière. Une originalité certaine, qui fait de la trilogie de Pullman un excellent choix pour tous les réfractaires aux mondes peuplés de goules et de nains.

Autre particularité : la tonalité. Lyra évolue dans un univers dominé par le complot et le mensonge, sans pour autant qu’il ne soit trop sombre. Ses aventures peuvent donc plaire aux adolescents comme aux adultes.

Enfin, et contrairement à beaucoup de personnages féminins de fantasy, Lyra est une grande héroïne. Combative, courageuse et un brin sauvage, suivre la jeune fille dans sa quête est un véritable plaisir pour toutes les âmes féministes.

Les royaumes du Nord (tome 1), de Philip Pullman, éditions Gallimard, 19€. (existe aussi en poche et en bande dessinée)

L'ASSASSIN ROYAL, de ROBIN HOBB (1995)

L’intrigue : Fitz est un bâtard, le fils illégitime du prince Chevalerie. Contre toute attente, le roi Subtil demande à ce que Fitz reçoive une éducation princière. L’enfant découvre vite que le véritable dessein du monarque est autre : faire de lui un assassin royal. Une arme redoutable, au service du pouvoir…

Pourquoi l’offrir : L’assassin royal est une grande épopée. Trois cycles, treize tomes, qui suivent pendant des années l’histoire de Fitz sans que celle-ci ne devienne jamais rébarbative.

Cette aventure longue durée a un gros avantage : elle permet au lecteur de grandir en même temps que son héros. Il découvre comme Fitz l’amitié et la trahison, puis l’amour, mais aussi la paternité. Fitz devient alors un compagnon de voyage auquel on peut facilement s’attacher.

Réputé addictif, L’assassin royal développe un monde proche de la société médiévale. La magie y est présente mais discrète. Les premiers chapitres peuvent paraître un peu lents, mais si le lecteur persévère, il sera séduit par les multiples rebondissements de l’intrigue.

L'apprenti assassin (tome 1), de Robin Hobb, éditions Pygmalion, 21,90€. (existe aussi en poche et en bande dessinée)

Le TrÔne de fer, de g.r.r martin (1996 - TOUJOURS EN COURS)

L’intrigue : Le royaume des Sept Couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver : au-delà du Mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour inquiéter les rois, reines, chevaliers et renégats qui se disputent le trône de fer. Seuls les plus forts, ou les plus retors, en sortiront indemnes…

Pourquoi l’offrir : Le Trône de fer est l’une des œuvres les plus emblématiques de fantasy médiévale. Elle propose des combats épiques, de sombres manipulations, de grands voyages et des personnages prêts à tout pour tirer leur épingle du jeu.

L’une des principales forces du Trône de fer, c’est son suspens. Aucune garantie que le héros reste en vie jusqu’à la fin. Aucune non plus que le bien triomphe du mal. Pour tous ceux qui croient ne plus pouvoir être surpris par la littérature, Le Trône de fer est le remède par excellence.

Autre atout : les protagonistes. Vous ne trouverez pas de personnages fades dans Le trône de fer. Chacun d’eux bénéficie d’une psychologie extrêmement détaillée et apporte son lot de surprises. Qu’ils soient détestables ou attachants, ils captivent le lecteur et contribuent au succès de l'œuvre de G.R.R. Martin. Une sorte de Seigneur des anneaux plus réaliste, qui mérite qu'on s'y attarde même après avoir suivi l'adaptation en série, surtout après la grande déception vécue par les fans lors de la dernière saison.

Gardez toutefois à l’esprit que l’univers est violent, et se destine plutôt aux adolescents et aux adultes.

Le trône de fer, tome 1, de G.R.R Martin, éditions Pygmalion, 19,90€. (existe aussi en poche et en bande dessinée)

L'Héritage, de christopher paolini (2003)

L’intrigue : Le jeune Eragon mène une vie sans histoires jusqu’à ce qu’il trouve un mystérieux œuf. Celui-ci renferme en réalité Saphira, une dragonne bleue. Eragon devient alors le nouveau représentant des légendaires Dragonniers, qui ont tous été tués par le terrible roi Galbatorix. Eragon devra l’affronter…

Pourquoi l’offrir : Écrit alors que Christopher Paolini n’avait que quinze ans, le premier tome de L’Héritage remet les dragons au goût du jour, alors que ceux-ci étaient peu à peu éclipsés de la fantasy au profit d’autres créatures.

Le cycle présente d’ailleurs de nombreuses similitudes avec les dragons. Grandiose, captivant, avec une bonne dose de merveilleux. Les événements s’enchaînent sans temps mort tandis que la relation entre Eragon et Saphira se développe. Certaines descriptions peuvent tout de même être assez précises, c’est pourquoi L’Héritage est plutôt destiné aux adolescents qu’aux enfants.

Eragon (tome 1), de Christopher Paolini, éditions Bayard, 19,90€. (existe aussi en poche)

Le PACTE DES MARCHOMBRES, de PIERRE BOTTERO (2005)

L’intrigue : Ellana, jeune orpheline en quête de ses origines, croise la route du maître Jilano Alhuïn. Celui-ci va la guider sur la voie des marchombres. L’apprentissage d’Ellana sera semé d’embûches, car elle est traquée par les mercenaires du Chaos…

Pourquoi l’offrir : Le pacte des Marchombres est un subtil mélange entre fantasy et poésie.

Comme en fantasy, on retrouve des personnages hauts-en-couleur, de nombreux rebondissements, des quêtes et des complots, et une grosse dose de suspens, qui nous pousse tout simplement à dévorer le roman.

Comme en poésie, on se laisse emporter par la plume fluide de Pierre Bottero et les principes parfois philosophiques des marchombres. Le rêve et la liberté sont deux éléments clés de l’histoire : esprits trop terre à terre, s’abstenir. En revanche, Le pacte des Marchombres sera une trilogie parfaite pour les personnes sensibles et pleines d’imagination.

Et si le style de Pierre Bottero vous séduit, sachez qu’il a également publié La quête d’Ewilan, dont les personnages croisent ceux du Pacte des Marchombres.

Ellana (tome 1), de Pierre Bottero, éditions Rageot, 16,90€. (existe aussi en poche et en bande dessinée)

La passe-miroir, de christelle dabos (2013)

L’intrigue : Timide et maladroite, la jeune Ophélie fulmine lorsqu’elle apprend qu’elle sera mariée à un étranger. Forcée de le suivre sur son Arche, Ophélie découvre un monde étrange, où des clans rivaux s’affrontent pour obtenir les faveurs de leur dirigeant…

Pourquoi l’offrir : La Passe-miroir est probablement le roman qui a le plus marqué la fantasy française ces dernières années. Et pour cause.

Christelle Dabos propose un concept novateur : le monde a explosé et les personnages vivent sur des îles flottantes, appelées arches, qui menacent à tout moment de se décrocher. Sont également créés les esprits de famille, les Roses des Vents, les pouvoirs propres aux familles nobles du Pôle… Autant d’inventions originales qui méritent le détour.

L’histoire est déployée en quatre tomes. Quatre tomes d’action, de magie, de secrets et - c’est là où Christelle Dabos se démarque une nouvelle fois - d’histoire d’amour entre Thorn et Ophélie.

Les romans de fantasy ne laissent habituellement pas trop de place aux relations sentimentales. Mais La Passe-miroir parvient à faire de la liaison Thorn - Ophélie un élément central, sans pour autant qu’elle ne prenne le pas sur les autres enjeux. Tendre, jamais niaise, cette sous-intrigue plaira à tous les romantiques qui s’ignorent.

La Passe-miroir, le coffret intégral, de Christelle Dabos, éditions Gallimard, 80€. (existe aussi en poche)