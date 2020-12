«Star Wars - l'Empire contre-attaque» : 7 minutes de scènes inédites dévoilées en vidéo

Les fans vont être comblés. Durant sept minutes, une vidéo dévoile une série de prises alternatives et de vidéos de tournage de L'Empire contre-attaque avec les comédiens principaux, dont Mark Hamill et Carrie Fisher.

Ces images inédites ont été dévoilées mardi, dans l'émission Good Morning America, à l'occasion du quarantième anniversaire du célèbre volet de la saga Star Wars.

Dans le commentaire audio de la vidéo, George Lucas se montre nostalgique. «Carrie était tellement drôle et amusait tout le monde», révèle-t-il. En tant que princesse Leia, «elle était capable de tenir tête à ses partenaires sans avoir l'air ridicule. C'était l'aspect le plus important de son personnage. Elle devait être la cheffe. Et elle était aussi plus petite que les autres, et elle a réussi à s'imposer à merveille».

EXCLUSIVE: I’m excited to share rare & never-seen footage, outtakes & bloopers from #StarWars “The Empire Strikes Back”! Amazing moments with Harrison & Carrie, plus @HamillHimself's "Tauntaun Dance". A gift to you from my favorite Lucasfilm elves. #ESB40 https://t.co/3Rfe1qyr2i — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 15, 2020

L'Empire contre-attaque, qui a vu le jour en 1980, est unanimement considéré comme le meilleur de la saga. On a notamment l'occasion de voir, pour la première fois, l'irremplaçable Yoda, et cet épisode met surtout en scène un affrontement d'anthologie entre Luke et Dark Vador.