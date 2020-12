Alpes Maritimes : un single pour les habitants des vallées sinistrées par la tempête Alex

Le département des Alpes-Maritimes a lancé ce matin un single solidaire baptisé « Nos vallées » dont l’intégralité des bénéfices et des droits d’auteur seront reversés aux villages sinistrés. « Du bleu des rivages, au blanc des sommets, on va chanter, pour les villages de nos vallées. Du bleu des rivages, au blanc des sommets, après l ́orage, fraternité pour nos vallées » .

Un refrain qui raisonne comme un espoir de renouveau sur fonds de solidarité pour les sinistrés des vallées du haut-pays Niçois ravagées par la catastrophe naturelle meurtrière d’octobre dernier.

Ce projet musical initié par Gil Marsalla, producteur de spectacles et initiateur des « Week-Ends Solidaires » - regroupant plus de 3500 volontaires mobilisés chaque semaine pour aider les sinistrés – a convaincu Stephane Brunello et Philippe Hattenberg, auteurs-compositeurs-interprètes.

Didier Deschamps, Guillaume Néry ou encore Laurent Barat au diapason

Des artistes, sportifs et personnalités ont accepté de chanter et prêter leur image sur le clip vidéo. Notamment Michel Boujenah, Noëlle Perna, Madame Monsieur, Rose, Priscilla Betti, Rébecca (The Voice Kids 2020 ), Baby J (The Voice), Medi, Laure Giordano (The Voice). Tous sont accompagnés par une vingtaine de chanteurs et groupes locaux. D’autres figures de renom comme Didier Deschamps, Carla, Carole Tolila, Guillaume Néry, Julia Peireira, Stephanie Pareja, Bertrand Chameroy, Laurent Barat mais aussi les Joueurs de l’OGC Nice, de l’AS Monaco ont été enregistrées en studio pour chanter le refrain et les couplets du titre.

«Nos Vallées»est disponible depuis ce matin sur les plateformes de téléchargement digitales au prix de 1,29 euros.