La série «Il était une fois...» sensibilise les enfants au harcèlement scolaire et à la discrimination

Un sujet au cœur de l’actualité. Le célèbre sage à la barbe blanche de la série «Il était une fois...» poursuit sa mission éducative et s’est attelé aux sujets hautement importants que sont la tolérance, le respect et le harcèlement scolaire à travers une histoire audio.

Après la vie, l’homme ou encore les explorateurs, la célèbre saga a lancé un épisode audio autour du harcèlement scolaire. Ce récit de dix-huit minutes disponible en streaming depuis quelques jours sur toutes les plate-formes revient, à hauteur d’enfants, sur les concepts de respect, de tolérance, de discrimination.

Avec sa bienveillance habituelle, le Maestro y explique ce que sont les idées reçues, comme «les filles n’ont aucun sens de l’orientation», pour introduire la notion de préjugés («juger quelqu’un parfois même sans le connaître») et aborder avec pédagogie les notions de discriminations physique et raciale, de solidarité et de harcèlement scolaire. Un phénomène qui touche en France plus d’un enfant sur dix scolarisés en CE2, CM1, et CM 2, selon l’Observatoire de la Santé, soit au total 700 000 élèves chaque année toutes classes confondues, du primaire au lycée.

Tolérance et respect d'autrui

Un sujet abordé sans détour à travers les mots d’une petite fille. «Il passe ses journées à me taper derrière la tête et à me traiter de noiraude», explique ainsi cette dernière, avant d’évoquer les raisons qui l’empêchent de se confier : «J’ai mal au ventre à chaque fois que j’y pense. J’ai très peur de lui. Je crois que j’ai honte Maestro, il fait ça en classe et à la récré depuis l’année dernière. J’arrive pas à en parler avec maman non plus et si je le dis à la maîtresse, elle va me dire que c’est pas bien de rapporter», note l’enfant, relatant les freins qui conduisent les victimes de harcèlement à ne pas partager leurs souffrances.

Une situation évidemment prise très au sérieux par le Maestro, qui apporte des solutions aussi bien aux enfants qui en sont victimes comme à ceux qui en sont témoins. Rappelant à quel point la parole est essentielle. «Vous ne devez jamais accepter que l’on soit méchant avec vous à l’école. Et si vous êtes spectateurs d’une scène de violence, il faut en parler, sinon on devient complice malgré soi», conclut le Maestro. Un épisode audio qui trouve les mots pour sensibiliser les enfants, plus spécifiquement de primaire, au harcèlement afin d’adopter le bon comportement : ne pas laisser faire.