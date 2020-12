Spirou : une collaboration signée Christian Durieux et Cocoon

2021 démarre joliment côté BD. Le 8 janvier est attendu le Spirou de Christian Durieux chez Dupuis. Pour accompagner son univers mélancolique, le groupe Cocoon livre deux compositions inspirées de l'album.

Nouveau venu en perspective dans la passionnante collection «le Spirou de» : «Pacific Palace» dans lequel l'auteur bruxellois Christian Durieux imagine un hôtel surranné, un lac endormi et un Spirou qui regrette d'avoir fait engager Fantasio pour travailler à ses côtés. Ce dernier, frustré de ne plus être journaliste, ne manque pas une occasion pour agacer monsieur Paul, leur supérieur. Alors qu'une tempête menace, un dictateur déchu venu de l'Est, vient s'y réfugier avec son escorte, et sa fille, la très jolie Elena. Alors que le célèbre groom est atteint en plein coeur par les flèches de Cupidon, Fantasio souhaite percer quelques secrets bien gardés du tyran et de ses proches... Mais c'est Spirou, à qui monsieur Paul fait confiance, qui va entrer dans les secrets des négociations de l'ancien dictateur et du gouvernement, très gêné d'avoir soutenu un tel régime pendant longtemps.

Christian Durieux qui a fait ses armes dans la BD Jeunesse et est connu notamment pour avoir dessiné la série «Oscar» chez Dupuis scénarisée par Denis Lapière, n'est pas homme à rester dans sa zone de confort : depuis une quinzaine d'années, il s'illustre dans la BD plus adulte, avec des séries telles que «Les Gens honnêtes» chez Dupuis, avec au scénario Jean-Pierre Gibrat ou son excellent «Appelle-moi Ferdinand» chez Futuropolis, dont Hervé Bourhis et Christophe Conty signent le scénario.

Avec Pacific Palace, le dessinateur livre tout à la fois une romance onirique et un thriller politique au réalisme sombre. Un exercice de funambule de haute volée où l'ambiance prime peut-être encore plus sur l'intrigue.

La petite musique des mots

Une atmosphère mélancolique qui semble avoir plue à Mark Daumail, créateur du groupe Cocoon, aujourd'hui en solo. Alors que Christian Durieux vit désormais à Bordeaux, l'auteur de BD a rencontré le musicien par l'intermédiaire d'amis communs. Bingo, ce dernier, fan de BD, s'est laisser envoûter par l'histoire mélancolique de cet album de Spirou. Le résultat : deux titres du groupe pop/folk pour ce Spirou très personnel, qui a désormais sa B.O. avec les titres «Blue night» et «Sweet Lena», inspirés par l'intrigue. La pochette de l'EP intitulé «Pacific Palace» est d'ailleurs signée Christian Durieux. Le trailer du clip est, lui, déjà disponible.