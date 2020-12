Mort de Claude Brasseur : une pluie d'hommages pour l'acteur

Le 7e art pleure la perte de l’un de ses plus grands talents. L’acteur Claude Brasseur, qui fut récompensé par deux Césars, s’est éteint ce mardi à l’âge de 84 ans. Sa disparition a suscité de très nombreux hommages.

«C’est l'un des monuments du cinéma et du théâtre français qui s’en va. Il aimait la vie dans laquelle il était plongée. Il en explorait tous les coins et les recoins», a rappelé sur CNEWS le comédien Patrick Chesnais qui a eu la chance de jouer avec Claude Brasseur dans «Le Tartuffe» de Molière, ajoutant que cet homme passionné «faisait toujours référence à son père (Pierre Brasseur, lui aussi acteur, ndlr). Selon le spécialiste culturel, Henry-Jean Servat, «il voulait s’inscrire dans une légende de comédiens».

De son côté, le journaliste, cinéaste et écrivain Philippe Labro a salué un «formidable comédien» doté d’une «voix unique, capable d'aller de la comédie au drame, aussi à l'aise sur scène qu'au cinéma».

Tristesse : Claude Brasseur est parti.Formidable comédien,voix unique, capable d'aller de la comédie au drame , aussi à l'aise sur scène qu'au cinéma .J'ai eu le bonheur de le voir interpréter un flic dans "La Crime."À chaque prise, il me surprenait. — Philippe Labro (@philippelabro) December 22, 2020

D'autres personnalités, qui ont parfois été ses partenaires sur scène ou devant la caméra, ont fait part de leur tristesse, à l'instar de Jean-Paul Rouve. «J'ai eu l'immense honneur de jouer avec toi et surtout de te diriger (enfin de te regarder jouer plutôt !). Je t'embrasse tendrement mon Claude. Tu me manques déjà», a écrit le comédien et réalisateur sur Twitter. L'animateur Nikos Aliagas et l'actrice Caroline Anglade ont également publié un message d'affection sur les réseaux sociaux pour celui qui est parti rejoindre ses copains au paradis.

J'ai eu l'immense honneur de jouer avec toi et surtout de te diriger ( enfin de te regarder jouer plutôt !) je t'embrasse tendrement mon Claude. Tu memanques déjà #claudebrasseur https://t.co/bBGIhVJNxE — Jean-Paul Rouve (@JPRouve) December 22, 2020

La Cinémathèque a tenu elle aussi à rendre un dernier hommage au fils de Pierre Brasseur et père d'Alexandre. «Il a traversé soixante ans de cinéma français avec Carné, Franju, Renoir, Godard, Lautner, Pinoteau, Truffaut, Téchiné, Sautet, Breillat, Berri, Blier, Cabrera, Onteniente ou Yves Robert. 100 films, 2 Cesars, et une grande carrière sur les planches. Claude Brasseur... Grande tristesse», peut-on lire sur le compte Twitter de l’institution.