Décès de Rika Zaraï : les 5 tubes qui ont marqué sa carrière

La chanteuse Rika Zaraï est décédée à l’âge de 82 ans, a fait savoir, ce 23 décembre, l'Ambassade d'Israël en France. En plus de 50 ans de carrière, l’artiste, qui a côtoyé les plus grands de Gilbert Bécaud à Charles Aznavour en passant par Jacques Brel, laisse derrière elle plusieurs titres phares, notamment de grands classiques du répertoire israélien qu'elle a popularisés.

Retour sur une carrière de plus d'un demi-siècle, saluée par cinq disques d'or et plus de 29 millions d'albums vendus, de «Casatschok», tube qui a lancé sa carrière, à «Hava Nagila», en passant par sa célèbre interprétation de «Sans chemise et sans pantalon».

«Casatschok»

Sorti en 1969, «Casatschok» propulse la carrière de Rika Zaraï. Inspiré d'une chanson russe, «Casatschok» traduit en français par «C'est l'hiver qui frappe à notre porte», devient le premier grand tube de l'artiste.

«Alors je chante»

Avec «Alors je chante», titre également sorti en 1969, Rika Zaraï adapte en français une chanson dévoilée lors de l'Eurovision la même année, «Vivo Canto». Le succès est à nouveau au rendez-vous.

«Hava Nagila»

Bien connue pour avoir interprété au fil de sa carrière des classiques du répertoire israélien, en 1961 Rika Zaraï popularise «Hava Nagila», titre folklorique en hébreu. Rika Zaraï signera quelques années plus tard une version orientale de cette chanson toujours avec succès.

«Sans chemise et sans pantalon»

Parmi ses interprétations incontournables, Rika Zaraï reprend dans les années 1970 le titre «Sans chemise et sans pantalon», écrit et chanté par Gérard la Viny à la fin des années 1950. La version de Rika Zaraï redonne un nouveau souffle à ce titre populaire.

«Balapapa»

Autre succès des années 1970, «Balapapa» figure parmi les titres qui ont marqué sa carrière et que l'artiste fait figurer sur son album «30 ans d'amour», compilation de ses meilleurs titres, sortie en 1991.