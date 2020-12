Les obsèques de Claude Brasseur seront célébrées mardi à Paris

Les obsèques de Claude Brasseur, décédé le 22 décembre, seront célébrées mardi à 11h en l'église Saint-Roch, à Paris.

Il sera ensuite inhumé «dans la stricte intimité» au Père-Lachaise, où repose son père, Pierre Brasseur.

Immense comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, Claude Brasseur s'est éteint le 22 décembre à l'âge de 84 ans «dans la paix et la sérénité, entouré des siens».

Fils des acteurs Pierre Brasseur et Odette Joyeux, il a joué dans plus de 110 films, dont «Un éléphant ça trompe énormément», «Nous irons tous au Paradis», «La Guerre des Polices», «La Boum» et plus récemment «L'étudiante et Monsieur Henri» ou encore «Camping».