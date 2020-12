«Tron : Legacy» : Daft Punk dévoile neuf titres inédits en toute discrétion

Après sept ans de silence, Daft Punk est revenu la semaine dernière en toute discrétion. A l’occasion des dix ans de la sortie de «Tron : Legacy», le duo casqué a dévoilé une version collector de la bande-originale composée de neuf morceaux inédits.

Les fans vont donc pouvoir fêter Noël en musique grâce à cette réédition de l’album en partenariat avec Walt Disney Records. En attendant le Père Noël, ils auront l'occasion de découvrir des titres comme «Castor» ou «Reflections» qui viennent s’ajouter à la playlist existante. Ces derniers sont disponibles sur les plates-formes de téléchargement, ainsi que sur deux vinyles dont les visuels sont signés Matt Taylor.

Les Daft Punk formés par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, n’avaient rien sorti depuis «Random Access Memories». Le duo est – simplement – apparu ces dernières années sur l’album de The Weeknd, «Starboy», et sur le titre «Overnight» du groupe australien Parcels.

Ces neuf nouvelles compositions seraient-elles alors le point de départ d’une nouvelle aventure musicale et d’un projet de disque pour les mois à venir ? Réponse peut-être en 2021…