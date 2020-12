L'un des créateurs du jeu Game of Thrones meurt empoisonné le jour de Noël

Son sort n'est pas sans rappeler celui de Joffrey Baratheon. Lin Qi, un riche entrepreneur chinois qui compte parmi les responsables du développement du jeu de stratégie «Game of Thrones : Winter is Coming», est mort empoisonné le soir de Noël.

L'homme était connu pour avoir fondé la société de jeux vidéo Yoozoo en 2009, société devenue l'un des poids lourds internationaux du secteur en misant sur les jeux sur smartphones. Les employées et de nombreux fans lui ont d'ailleurs rendu hommage à travers un message émouvant publié sur le compte Weibo (un site de microblogging chinois) et vu plus de 290 millions de fois.

UN EMPOISONNEMENT PAR DU THÉ FERMENTÉ ?

L'un des collègues de Lin Qi est pour l'heure identifié comme le principal suspect, selon la police de Shangai. Les médias locaux avancent que la personne détenue pourrait être Xu Yao, qui dirige la production cinématographique de Yoozoo. Si le mobile du suspect n'a pas encore été révélé, Lin Qi aurait été empoisonné par un thé vieilli, une boisson chinoise fermentée.

Une fortune estimée à plus d'un milliard d'euros

La victime, âgée de 39 ans, était considérée comme l'un des symboles de réussite personnelle dans l'Empire du milieu. Sa fortune personnelle est en effet estimée à plus d'1 milliard d'euros, selon le classement des hommes les plus riches du pays par le média Hurun. Il était aussi producteur d'une série Netflix qui sortira bientôt, Le Problème à Trois Corps, adaptation du célèbre roman de science-fiction de Liu Cixin.