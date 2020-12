Décès de Robert Hossein : ses 5 plus grands rôles au cinéma

Il avait su concilier la culture exigeante et les productions grand public. Robert Hossein, décédé ce jeudi 31 décembre à l'âge de 93 ans, a d'abord construit sa carrière et son succès au cinéma, avant de multiplier les méga-productions au théâtre à partir des années 1970. Il restera pour le grand écran l'inoubliable Joffrey de Peyrac dans les cinq films Angélique, avec Michèle Mercier, mais avait aussi marqué le 7eme art avec des rôles plus sombres ou intimistes. Voici 5 d'entre eux.

Joffrey de Peyrac dans «Angélique, marquise des anges» (1964)

Alors que Robert Hossein multiplie les rôles au cinéma depuis une petite vingtaine d'années, surtout dans des films noirs, celui de Joffrey de Peyrac dans «Angélique, Marquise des anges» va définitivement asseoir sa réputation de beau ténébreux et séducteur.

Réalisée par Bernard Borderie en 1964, cette adaptation du roman éponyme d'Anne et Serge Golon reste assez fidèle au texte d'origine, et narre la relation passionnée qui lie l'héroïne, la jeune Angélique de Sancé de Monteloup, avec le comte de Peyrac, figure libre et opposée au pouvoir sans limite de Louis XIV. Immense succès populaire à l'érotisme ambiant, multi-rediffusé à la télévision depuis sa sortie en salles, il a longtemps véhiculé une image sulfureuse.

Les plus âgés se souviendront que les ébats passionnés des deux amants nécessitaient le fameux carré blanc à l'écran, signe d'une oeuvre réservée alors à l'époque à un public averti. Quatre autres films «Angélique» suivront, jusqu'à Angélique et le Sultant, sorti en 1968 (Robert Hossein ne sera pas au générique du deuxième, Merveilleuse Angélique).

PETER KÜRTEN DANS «LE VAMPIRE DE DÜSSELDORF» (1965)

C'est l'un des nombreux films réalisés par Robert Hossein dans lequel il figure aussi au casting, et même dans le rôle principal pour celui-ci, tourné en noir et blanc. Avec ce drame, il casse son image de sex symbole qui lui colle à la peau avec Angélique. Il y incarne en effet Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, qui dans les années 1930, assassine en vrai tueur en série de nombreuses femmes. Cet ouvrier va tomber amoureux de la danseuse de cabaret Anna, qui va petit-à-petit découvrir la double vie de son amant.

C'est Marie-France Pisier, alors compagne de Robert Hossein, qui se glisse dans la peau d'Anna. L'acteur-réalisateur fera appel à son père, André, pour signer la bande-originale. Le personnage, qui a réellement existé, est aussi celui qui inspirera aussi Fritz Lang pour son chef d'oeuvre M le maudit (1931).

l'abbé jean rastaud dans «Prêtres interdits» (1973)

© DR

Ce film de Denys de La Patellière peut figurer en bonne place dans la filmographie de Robert Hossein. Il fut à sa sortie salué par la critique comme par le public. L'acteur se glisse ici dans la peau de l'abbé Jean Rastaud. En cette année 1936, pleine d'élans révolutionnaires et opposant farouchement les tenants du Front populaire et les croyants, cet abbé recueille pour la soigner une jeune fille de bonne famille, Françoise, qui a fait une chute de vélo. Mais leur amitié se transforme en passion amoureuse, une passion que ne veut pas renier l'abbé. La naissance d'un enfant, et l'arrivée de la guerre, annoncent un drame à venir.

La sobriété du propos, le jeu subtil des acteurs et la poésie des images méritent qu'on s'y replonge.

Simon Meyer/robert prat dans «les uns et les autres» (1981)

Dans ce film de Claude Lelouch, l'un de ses fidèles compagnons de route au cinéma, Robert Hossein incarne le rôle principal, et même deux, puisqu'il interprête à la fois un père et son fils, à savoir Simon Meyer et Robert Prat. Dans le style typique du réalisateur français, le film, nommé quatre fois aux César, retrace l’histoire de trois générations venant de divers pays, et unies par l'amour de la musique et de la danse, de 1936 aux années 1980. Robert Hossein y livre une prestation aboutie, juste, dans l'un des meilleurs long-métrages de Lelouch.

Le commissaire rosen dans «le professionnel» (1981)

Ce film populaire de Georges Lautner connu un immense succès en salle, avec plus de 5,2 millions de téléspectateurs au box-office. C'est l'icône nationale belmondo qui y campe le rôle principal, celui d'un ex-agent français trahi par ses supérieurs et qui décide de se venger après des années de prisons en terminant sa mission, à savoir assassiner un chef d'Etat africain. Robert Hossein, de son côté, incarne son principal rival, un commissaire prêt à tout pour stopper l'agent Beaumont.

Le face-à-face entre Rosen et Beaumont reste d'ailleurs l'une des scènes les plus marquantes du film, digne d'un duel de western. Preuve de la réputation de Robert Hossein à l'époque, c'est Belmondo lui-même qui conseilla à la production de l'engager, « afin de me retrouver confronté à un acteur d’envergure me donnant beaucoup de fil à retordre», selon ses mots.