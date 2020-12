Hollywood suspend tous ses tournages face à l’explosion de cas de coronavirus à Los Angeles

Le monde du cinéma est encore à l’arrêt. Le syndicat des acteurs d’Hollywood a annoncé ce mercredi la suspension des tournages jusqu’à la mi-janvier, au plus tôt. Le nombre de cas de coronavirus explose à Los Angeles, ce qui oblige le cinéma à prendre des mesures préventives.

La situation sanitaire dans la cité des Anges est plus que préoccupante. Ce mercredi 30 décembre, la Californie a enregistré 432 morts du coronavirus, et le nouveau variant du Covid-19 y a déjà été détecté. L’État de la côte ouest est désormais celui qui est le plus touché par la pandémie, où plus de 750.000 cas ont été recensé, ainsi que 10.000 morts au total.

C’est pourquoi l’industrie du cinéma à Hollywood se voit dans l’obligation de se mettre en arrêt. Les autorités sanitaires de Los Angeles avaient prévenu et demandé aux cinéastes, il y a quelques jours, d’«envisager de suspendre leur travail pour quelques semaines durant cette augmentation catastrophique des cas de Covid». Le syndicat SAG-AFTRA, qui représente les acteurs, comédiens, et les professionnels du cinéma, de la télévision et des médias annoncé une «pause» de toutes les productions jusqu’à la mi-janvier minimum.

Depuis début décembre, les rassemblements publics et privés sont interdits à Los Angeles, pour limiter la propagation du virus. Cette restriction a été prolongée cette semaine, pour une durée indéterminée.

Malgré les efforts du syndicat SAG-AFTRA, qui a tenté de relancer l’activité après un arrêt total des tournages en mars dernier, l’industrie du cinéma à Hollywood n’est toujours pas au beau fixe. Au mois d’octobre, le taux d’activité des productions atteignait à peine les 50% du niveau habituel. Peu de longs métrages ont été filmés à Los Angeles ou dans les environs cette année, mais se sont plutôt faits en dehors des États-Unis. Le refus des assureurs de prendre en charge les incidents liés à la pandémie freine considérablement la tenue des tournages dans la région.