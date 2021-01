Musique : 7 chanteuses à suivre en 2021

Rock, rap, pop ou R'n'B, leurs mélodies vont rythmer 2021. Voici sept chanteuses à suivre d'urgence.

GIRL IN RED

Née en 1999, Marie Ulven Ringheim, alias Girl in Red, est une autrice-compositrice et chanteuse norvégienne de indie pop dont le single Wanna Be Your Girlfriend a été streamé plus de 150 millions de fois, et s'est classé numéro 9 des meilleures chansons de 2018 du New York Times, qui l'a désignée «parmi les plus fines et passionnantes compositrices travaillant dans le monde de la guitare». Qualifiée d'«icône queer», Girl in Red a fait de sa santé mentale et du malaise adolescent sa principale source d’inspiration.

GRIFF

A seulement 19 ans, cette chanteuse, compositrice et productrice londonienne marche dans les pas de Lorde et Billy Eilish. On a notamment pu entendre sa voix sur la BO du court-métrage Disney Love is a compass, et ses vidéos Youtube ont fait un énorme carton.

BREE RUNWAY

Rappeuse née en 1992, Bree Runway n’est pas une débutante mais sa popularité est en passe d’exploser, en témoigne entre autre son single « Little Nokia » sorti en septembre 2020, qui s’est classée dans le Top 4 des meilleures chansons de 2020 du Time magazine.

CELESTE

Gagnante en 2020 du Brits Rising Star Award (remporté l’année précédente par Jorja Smith), Celeste, jeune britannique d’origine jamaïcaine, sortira Not your muse, son premier album, le 26 février prochain.

MADISON BEER

Découverte en 2012 sur Youtube par un Justin Bieber sous le charme, et un temps petite-amie de Brooklyn Beckham en 2017, l’Américaine aujourd’hui âgée de 21 ans s’apprête à sortir son premier album intitulé Life Support.

VICTORIA MONÉT

S’il elle fait de la musique depuis 2014, c’était jusqu’à un passé très récent dans l’ombre des grandes stars telles qu’Ariana Grande, avec qui elle collabore fréquemment à l’écriture. Mais c’est désormais à son propre service qu’elle va mettre son talent. Son dernier EP en date, Jaguar, a suscité un intérêt accru de sa fanbase, qui attend avec impatience la suite et le premier album.

HOLLY HUMBERSTONE

Holly Humberstone a commencé à se faire connaître après avoir joué au festival de Glastonbury en 2019, et fait les premières parties de Lewis Capaldi en tournée. En 2020, elle a sorti son EP «Falling Asleep At The Wheel» avec des ballades accrocheuses qui lui promettent un avenir plein de succès.