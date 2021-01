Annoncée morte par erreur, la James Bond Girl Tanya Roberts est en fait hospitalisée dans un état critique

Annoncée morte par erreur par la presse américaine, la James Bond Girl Tanya Roberts est en réalité hospitalisée dans un état critique .

L'actrice, qui donnait la réplique à Roger Moore en 1985 dans «Dangereusement vôtre», est entre la vie et la mort aux soins intensifs de l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles.

Selon le Hollywood Reporter, elle avait été victime d'un malaise en promenant ses chiens le 24 décembre dernier. Selon ses proches, Tanya Roberts ne souffrait d’aucune maladie, et n’aurait pas contracté par le Covid-19.

De son vrai nom Victoria Leigh Blum, cette actrice et productrice américaine, née le 15 octobre 1955 à New York, a commencé très jeune une carrière dans le mannequinat, et a participé à plusieurs campagnes publicitaires avant de se lancer au cinéma. Elle tourna dans un tout premier film intitulé «Viol sans issue» en 1975. Le public la retrouvera ensuite dans «Racquet» (1979), «Dar l’invincible» (1982) ou encore «Sheena, reine de la jungle» (1984), sans oublier son rôle dans la série télévisée «Drôles de dames» dans laquelle elle interprétait Julie Rogers.

Tanya Roberts a surtout connu le succès - éphémère - grâce à «Dangereusement vôtre» où elle incarnait la géologue Stacey Sutton, très «attachée» à 007 et traquée par Max Zorin, ce personnage tyrannique joué par Christopher Walken. Les téléspectateurs ont également pu apercevoir la James Bond girl dans la série «That '70s Show» de 1998 à 2001. Elle prêtait ses traits à Midge Pinciotti, la mère de Donna.

Mariée à Barry Roberts (mort en 2006, ndlr), elle n’a jamais eu d’enfants.