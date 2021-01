Découvrez la première planche du nouvel Astérix

Alors que le nouvel album d'Astérix sortira le 21 octobre prochain, la première planche de ce 39e opus a été dévoilée aujourd'hui.

Signé Jean-Yves Ferri et illustré par Didier Conrad, cet album conduira donc les deux plus célèbres Gaulois dans un nouveau voyage. Pour patienter en attendant la sortie de ce 39e album, le duo Ferri-Conrad présente les premières images de cette nouvelle aventure, leur cinquième après « Astérix chez les Pictes » (2013), « Le papyrus de César » (2015), « Astérix et la Transatlantique » (2017) et « La fille de Vercingétorix » (2019). Et tout commence par « une fin de journée paisible au village ».

Alors qu’Astérix, Obélix et Panoramix s’adonnent à une partie d’échec, le druide du village est réveillé en sursaut. Un de ses amis l’appelle à l’aide ( son nom est pour l’instant barré de la mention confidentiel, comme s’en amuse le duo Ferri-Conrad en légende : « là c’est pas nous, c’est l’éditeur qui nous a forcé à masquer le texte pour ne pas divulgâcher … le nouvel album : sortie le 21 octobre 2021 »). Une entrée en matière efficace qui ouvre le champ de tous les possibles. Qui est cet ami ? Que lui arrive-t-il ? Une chose est certaine, « c’est un très long voyage » qui attend le trio, comme l’explique Panoramix dans l'ultime phylactère de cette planche.

© Astérix Obelix Idefix /2021 Les éditions Albert René

Un nouveau périple comme toujours attendu, alors que les aventures d'Astérix et Obélix, créées il y a plus de 60 ans par René Goscinny et Albert Uderzo, figurent parmi les plus grands succès au monde de l'édition. Des aventures écoulées à plus de 385 millions d'exemplaires et traduites en 111 langues et dialectes, dont un nouveau chapitre va s'ouvrir.