Avant Tom Cruise, une actrice russe bientôt envoyée dans l'Espace ?

La course à la conquête spatiale entre Russes et Américains a la vie dure. La Russie se presserait actuellement pour envoyer une actrice dans l’espace avant que Tom Cruise n’embarque dans une fusée.

La star de Mission Impossible devrait participer à un court séjour dans la Station spatiale Internationale en octobre prochain en compagnie du réalisateur Doug Liman (avec qui il a déjà collaboré sur Edge of Tomorrow et Barry Seal) pour les besoins de ce qu’il ambitionne être à jamais la première fiction de l’Histoire dans l’espace. Il y a quelques mois, l’acteur avait confirmé travailler avec la Nasa et le programme Space X d’Elon Musk pour les besoins de ce film - au budget astronomique comme il se doit estimé à 200 millions de dollars - partiellement tourné en dehors de l'atmosphère terrestre.

Mais l’acteur américain risque de se faire coiffer au poteau pour cette première. Sans compter d’éventuels retards dûs à la pandémie, qui pourraient contraindre au report de la sortie de son film, la star n'est en fait pas la seule à vouloir tourner dans l'espace... Difficile d'y voir un hasard du calendrier, Sky News rapporte que la chaîne Channel One s'est associée avec l'agence spatiale russe Roscosmos pour envoyer une comédienne sur l'ISS, également en octobre 2021, et même quelques jours avant la mission de Tom Cruise, pour y tourner un film intitulé Challenge. L’identité de celle qui s’envolera n’est quant à elle pas encore connue. Et pour cause, les producteurs russes sont actuellement à sa recherche. Un appel à candidature précise que Roscosmos cherche «une vraie super-héroïne pour aller vers les étoiles… Qui deviendra ainsi une star internationale».

Des critères de sélection très précis

Il n’est pas nécessaire d’être déjà actrice, précise l’annonce. Les critères de casting sont néanmoins très précis : la femme devra être âgée entre 25 et 40 ans, peser entre 50 et 70 Kg, et avoir un tour de poitrine de 112cm. Elle devra en outre être capable de se montrer athlétique, plus particulièrement être capable de courir 1 km en moins de trois minutes et trente secondes, nager sur 800m en moins de 20 minutes, et plonger depuis un plongeoir de trois mètres «avec une technique impressionnante». Le but de cette fiction serait de mettre en valeur les activités spatiales russes et de glorifier la profession de cosmonaute. Les candidates qui réussiront la visite médicale seront ensuite inscrites à l'école des cosmonautes pour trois mois d'entraînement quotidien. Au terme de ces trois mois, deux chanceuses seront choisies : la star du film et sa doublure.

L’Histoire retiendra-t-elle plus les exploits de ces dernières ou ceux de Tom Cruise ? Côté américain, comme côté russe pour l'heure il s’agit avant tout d’être les premiers.