Les films les plus attendus de 2021

Si l'avenir des salles de cinéma fermées en ce début janvier reste encore incertain, les spectateurs ne désespèrent pas de découvrir thrillers, comédies et films d'animation cette année sur grand écran. Voici la liste des films les plus attendus de 2021.

«Les Tuche 4», d’Olivier Baroux (3 février 2021)

«Le président Tuche a décrété que cette année, Noël serait le 3 février», a annoncé avec humour l’équipe du film il y a quelques semaines. Une comédie familiale toujours avec Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve, et avec l'arrivée de petits nouveaux comme Michel Blanc et François Berléand. Décaler «Les Tuche» est tout de même un pari risqué puisque l’histoire se déroule pendant les fêtes de fin d’année. Jeff a en effet quitté ses fonctions de chef d’Etat, et profite de sa famille dans la petite ville de Bouzolles. Mais ce repos ne sera que de courte durée car son épouse Cathy lui demande de renouer des liens avec sa belle-famille qu'il déteste. La magie de Noël va-t-elle opérer ?

«Aline», de Valérie Lemercier (17 février 2021)

Elle est «tombée en amour» pour Céline Dion il y a plusieurs années, et a décidé de porter son histoire incroyable sur grand écran. Malgré certaines rumeurs qui annonçaient la diffusion de ce vrai-faux biopic sur les plates-formes de streaming, il sortira bien au cinéma avec trois mois de retard. A la fois devant et derrière la caméra, Valérie Lemercier prête ses traits à Aline Dieu qui, à défaut d'avoir une dentition parfaite, est dotée d'une voix qui impressionne tout le monde. Et notamment, Guy-Claude qui deviendra son producteur puis son mari. Même feu René ne pourrait nier la ressemblance. Un destin hors du commun que les fans de «J'irai où tu iras» iront assurément voir.

«Désigné coupable», de Kevin Macdonald (17 février 2021)

Il y a fort à parier que l’acteur français Tahar Rahim décroche de nombreuses récompenses pour son rôle poignant dans ce drame intitulé «The Mauritanian» en version originale. Ce long-métrage avec Jodie Foster, Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch, relate l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien enfermé dans le centre de Guantanamo en pleine crise après les attentats du 11-Septembre. Ses avocats vont se battre pour qu'un procès équitable soit organisé.

«The King's Man : Première Mission», de Matthew Vaughn (10 mars 2021)

Les membres de la première agence de renseignement indépendant reprennent du service dans ce prequel de «Kingsman : Services secrets» (2015) et sa suite «Kingsman : Le Cercle d'or» (2017) portés par Taron Egerton et Colin Firth. Les spectateurs découvriront enfin l’origine de cette mystérieuse organisation. Un film d'espionnage qui promet de l'action avec Ralph Fiennes et Gemma Arterton.

«Mourir peut attendre», de Cary Joji Fukunaga (31 mars 2021)

Ces nouvelles aventures de James Bond sont particulièrement attendues car il s'agira de la cinquième et dernière apparition de Daniel Craig dans le costume de l’agent 007, rôle qu'il a endossé à partir de 2006 dans «Casino Royale». Les fans misent également beaucoup sur le «méchant» qui sera interprété par Rami Malek, oscarisé en 2019 pour sa performance dans «Bohemian Rhapsody», dans lequel il jouait Freddie Mercury. D’abord prévu pour le 31 mars, puis le 11 novembre, «Mourir peut attendre» sera finalement dévoilé le 31 mars 2021 en France, et le 2 avril aux Etats-Unis.

«Les Croods 2 : une nouvelle ère», de Joel Crawford (7 avril 2021)

Sept ans après le premier volet, les Croods - cette famille de Néandertal imaginée par Dreamworks - reviennent dans de nouvelles aventures. Ils vont se retrouver face à une tribu plus moderne, Les Bettermans. Eux ont des cabanes dans les arbres, savent utiliser l’eau pour se nourrir, et sont en avance sur l’échelle de l’évolution. Gros challenge à venir... Côté doublage, on retrouvera Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone et Catherine Keener dans la version originale. Le public français pourra quant à lui apprécier les voix d’Antoine et Emma de Caunes.

«OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire», de Nicolas Bedos (14 avril 2021)

«Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez nous le (biiiiip) 2021», lançait il y a quelques jours dans un teaser le héros, face caméra et sourire aux lèvres, après bien entendu avoir souhaité une bonne année à tous. Le rendez-vous est donc pris avec Hubert Bonisseur de la Bath, toujours aussi dragueur, pour ce troisième volet d'OSS 117. Réalisé par Nicolas Bedos qui succède à Michel Hazanavicius, ce nouvel opus nous plonge dans les années 1980. Outre Jean Dujardin, on retrouvera au casting Pierre Niney, Fatou N'Diaye, Ricky Tribord et Wladimir Yordanoff, décédé le 6 octobre dernier.

«Sans un bruit 2», de John Krasinski (21 avril 2021)

L'histoire reprend seulement quelques secondes après la fin terrifiante du premier volet. Dans ce nouvel opus réalisé par John Krasinski, les survivants tentent d’échapper à des monstres sensibles aux moindres bruits, à l’image d’Evelyn Abbott, campée par Emily Blunt, qui, prête à tout pour protéger ses enfants, devra faire face à de nouvelles menaces. L’actrice partage l'affiche avec la star de la série «Peaky Blinders», Cillian Murphy.

«Black Widow», de Cate Shortland (5 mai 2021)

«Black Widow» va s'intéresser à l’énigmatique Natasha Romanoff, incarnée par Scarlett Johansson. Quant à l’intrigue, elle se situera bien avant que la super-héroïne ne rejoigne la saga Avengers (dans laquelle elle trouve la mort, se sacrifiant pour récupérer la pierre de l’âme), et après les événements de «Captain America : Civil War». L’espionne russe partira à la recherche de son passé et devra se battre contre le méchant Taskmaster. On verra aussi la venue de Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh. Il s’agit là du premier long-métrage de la phase IV, et 24e de l’univers cinématographique Marvel.

«Fast & Furious 9», de Justin Lin (26 mai 2021)

Le neuvième volet de la saga «Fast and Furious», porté par l’acteur phare Vin Diesel, effectuera un retour à 100 à l'heure avec son lot de cascades et d'effets spéciaux. On retrouvera Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Jordana Brewster (Mia Toretto), Ludacris (Tej Parker) ainsi que Tyrese Gibson (Roman Pearce). Le chanteur portoricain Ozuna, Helen Mirren, Charlize Theron et même Cardi B seront également à l'affiche de ce blockbuster réalisé par Justin Lin, déjà aux commandes de «Fast and Furious 6».

«Top Gun : Maverick», de Joseph Kosinski (14 juillet 2021)

Plus de trente ans après la sortie du premier volet, la suite de «Top Gun» se fait désirer. Les studios Paramount ont en effet annoncé que les nouvelles péripéties de Pete «Maverick» Mitchell, ce pilote tête brulée, au sourire enjôleur et aux lunettes aviateur - rôle qui a par ailleurs lancé la carrière de Tom Cruise -, ne seront dévoilées que le jour de la fête nationale en France. Crise sanitaire oblige. L’acteur américain sera aussi cette année la star de «Mission : Impossible 7», ce qui fera de lui le maître incontesté de la promotion.

«Dune», de Denis Villeneuve (29 septembre 2021)

Les fans qui espéraient découvrir l’adaptation du roman de Frank Herbert pendant les fêtes de fin d'année, devront donc encore patienter jusqu'à l'automne. Prévu le 23 décembre, «Dune» qui compte au casting Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, ou encore Jason Momoa, a lui aussi été l'une des victimes collatérales de l'épidémie de coronavirus. Beaucoup attendent désormais de voir le résultat de cette transposition - jugée impossible - du best-seller de science-fiction sorti en 1965. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le récit, ils disposent donc d'un peu de temps pour se mettre à niveau.

«Eternals», de Chloé Zhao (3 novembre 2021)

Après «Avengers : Endgame», Marvel dévoile une toute nouvelle galerie de personnages créés par Jack Kirby dans les comics en 1976. Fruit des expériences scientifiques des Célestes, les Eternels, sorte d’extraterrestres aux corps imprégnés d’énergie cosmique, vivent au milieu des humains sur la Terre. Face à la menace d’une guerre civile, ils vont devoir s'unir pour combattre les Déviants. Au casting, on retrouvera Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo Sunen), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), ou encore Kit Harington, inoubliable Jon Snow dans la série «Game of Thrones», dans la peau du Chevalier noir, et Gemma Chan dans le rôle de Circé.

«Mission : Impossible 7», de Christopher McQuarrie (17 novembre 2021)

Rien n'est impossible pour Tom Cruise... pas même sortir un film dans un monde frappé par la crise sanitaire et où les salles de cinéma doivent être sauvées. Pour ce septième volet de la saga, la star américaine se glisse de nouveau dans le costume d'Ethan Hunt, et devrait assurer encore une fois des cascades à couper le souffle, notamment à moto. Angela Bassett, Vanessa Kirby, Simon Pegg et Pom Klementieff seront aussi de la partie.

«West Side Story», de Steven Spielberg (8 décembre 2021)

Rachel Zegler et Ansel Elgort tiendront les rôles de Maria et Tony dans le remake de la comédie musicale «West Side Story», qui met en scène les gangs des Sharks et des Jets, à New York, à l'aube des années 1960. Une histoire d’amour intemporelle qui sera également incarnée à l'écran par Ariana Debose, Ana Isabelle, David Alvarez, Josh Andres Rivera, Mike Faist, ou encore Corey Stoll et Brian d'Arcy qui interprèteront respectivement les rôles du lieutenant Schrank et du sergent Krupke.

«Matrix 4», de Lana Wachowski (22 décembre 2021)

Pilule rouge ou pilule bleue ? En 1999, Neo Anderson, campé par Keanu Reeves, choisissait la première et lançait ainsi la saga Matrix. Vingt-deux ans plus tard, le héros s'apprête à faire son grand retour dans un nouveau volet toujours accompagné de l’actrice Carrie-Anne Moss. «Matrix 4» verra aussi l'apparition de nouvelles têtes, parmi lesquelles Yahya Abdul-Mateen II («Watchmen»), Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff et Priyanka Chopra Jonas.